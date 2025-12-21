Wilson Camacho: Vivir libres de corrupción debe considerarse un derecho humano

El procurador adjunto y director general de Persecución, Wilson Camacho, manifestó que el vivir “libre de corrupción” debe de considerarse como un “derecho humano”.

Camacho señaló que ese derecho debe de ser uno “tan esencial” como el de vivir sin violencia.

“La corrupción plantea preguntas urgentes: ¿Cuánto cuesta? ¿Qué implica perseguirla? ¿Cuántas víctimas dejan? ¿Cómo afecta las vidas de las personas?; vivir libres de corrupción debe considerarse un derecho humano, tan esencial como vivir sin violencia y en un ambiente sano”, manifestó Camacho en su cuenta de en la red social X.

La Pepca y el Ministerio Público se encuentran investigando el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en donde se acusa a unas 10 personas, incluyendo su exdirector Santiago Hazim, de desfalcar al Estado Dominicano con miles de millones de pesos a través de la entidad.

Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses como medida coerción; mientras que las otras tres personas fueron enviadas a prisión domiciliaria.

Camacho participó en una reunión la embajadora de Estados Unidos Leah Francis Campos, quien visitó a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, con quienes conversó sobre los proyectos de colaboración en el ámbito de seguridad que mantienen Estados Unidos y República Dominicana.

Yeni Berenice y embajadora de EEUU tratan sobre la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado Lea también

El escándalo de corrupción en Seguro Nacional de Salud ha llevado a grupos sociales a protestar ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y también ante la sede de la Procuraduría General de la República, exigiendo primero que fueran enviados a prisión preventiva los acusados y luego que la investigación contra otros investigados se profundice.

La repulsa también ha llegado desde partidos políticos opositores, como los de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, que han condenado el fraude en el seguro de los dominicanos y exigido que se procesen a todos los involucrados.