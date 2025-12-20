Consternación en Camboya por muerte de joven durante intervención policial

Un joven perdió la vida tras resultar herido de bala durante un operativo policial en el sector Camboya, en la zona norte de la ciudad de Santiago, hecho que ha generado consternación entre familiares, vecinos y amigos de la víctima.

El fallecido fue identificado como Víctor Alfonso Paredes, de 24 años de edad, oriundo de la provincia María Trinidad Sánchez, quien tenía alrededor de ocho años residiendo en el sector donde ocurrió el suceso, la madrugada del viernes.

De acuerdo con versiones ofrecidas por testigos, Paredes se encontraba compartiendo con varios amigos, en una fiesta callejera, cuando una patrulla de la Policía Nacional se presentó al lugar, pasadas la 1:00 de la madrugada.

Ante la presencia policial, los asistentes habrían salido corriendo, momento en el que los agentes emprendieron la persecución.

Los testigos aseguran que, durante la huida, uno de los agentes disparó, impactando a Paredes por la espalda, herida que posteriormente le provocó la muerte.

Familiares del joven niegan que este portara un arma de fuego, como alegadamente se pretende establecer, y sostienen que su reacción fue producto del temor.

“Le dispararon por detrás”, expresó Dora García, pariente del fallecido, mientras que Rafael Payano, también familiar, señaló que “el muchacho salió corriendo como cualquier joven al ver la policía”.

Amigos y vecinos describieron a Víctor Alfonso Paredes como una persona trabajadora, decente y de buen comportamiento, asegurando que no estaba vinculado a actividades delictivas.

“Estamos compartiendo como todo joven”, manifestó Steven Payano, amigo de la víctima.

Por su parte, Juan Rodríguez, residente del sector, calificó el hecho como “increíble”, por lo que esperan justicia por la muerte del joven de 24 años.

En medio del dolor y la indignación, los parientes del joven exigen una investigación exhaustiva y que se establezcan responsabilidades, independientemente de que los involucrados pertenezcan a la Policía Nacional.

Aseguran que no aceptarán que se distorsionen las circunstancias del hecho.

El cadáver de Víctor Alfonso Paredes fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Santiago para los estudios correspondientes.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido un informe oficial sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte del joven, pese a que se intentó obtener su versión en esta jurisdicción.