Vecinos en La Cuaba continúan lucha contra vertedero y exigen intervención de Abinader

Un clima de incertidumbre abruma a los residentes de La Cuaba, en el municipio de Pedro Brand, debido al ferviente repudio contra la instalación de un vertedero.

Al día de hoy, las viviendas de la zona lucen carteles con la consigna "No al vertedero", una obra que, según denuncian los comunitarios, afectaría su salud y el bienestar de sus familias.

Desde las últimas semanas de noviembre y diciembre de este año, la comunidad ha intensificado su desacuerdo con el proyecto. Por lo que han manifestado su desaprobación a través de distintos mecanismos de protesta.

Sin embargo, el rechazo de la comunidad al relleno sanitario ha escalado hasta convertirse en un repudio contra organismos gubernamentales como el Ministerio de Medio Ambiente, la Alcaldía de Pedro Brand y la empresa privada "Oak House", supuesta recicladora encargada de llevar a cabo las obras de construcción del vertedero.

En una rueda de prensa encabezada por la comunidad, en el campamento de iglesia evangélica de La Cuaba, el alcalde distrital de la zona, Carlos Montaño, una vez más manifestó su desacuerdo en contra del relleno sanitario.

"Estamos aquí opuestos a la empresa OAk House y a la decisión del Ministerio de Medio Ambiente; el distrito municipal de La Cuaba está total, radical y opuesto a la construcción de ese relleno sanitario que no es más que un vertedero", declaró Montaño.

Enfatizó que el referido vertedero cambiaría para "mal" el estilo de vida de los residentes.

"No estamos dispuestos a soportar que vengan y nos destruyan, nos maltraten y finalmente nos manden al cementerio, porque construido ese relleno o vertedero aquí en esta comunidad, eso es matarnos", dijo.

La Cuaba se declara en vigilia permanente

La posible instalación del vertedero en La Cuaba ha movilizado a la comunidad a permanecer en alerta para promover el rechazo.

"La Iglesia está unida apoyando el proyecto No vertedero contra el relleno sanitario. Hemos cerrado sus puertas para unirnos a este propósito con vigilias, ayuno y oración en la mañana", manifestó el comunitario Geraldo Pérez.

Asimismo, señalan que, luego de hacer visible su rechazo, las actividades delictivas se han incrementado.

"Ahora vienen personas de Pedro Brand, Los Alcarrizos y Villa Altagracia para enfrentar a la comunidad de La Cuaba", dijo Rafael Mireles, uno de los comunitarios aquejados por la situación.

Declaró a este diario que "a esas personas se les ofrece dinero para participar en la confrontación, pero la comunidad está empoderada y no quiere vertedero".

Por lo que a una sola voz residentes en La Cuaba piden al presidente que interceda para que no destruyan la comunidad.