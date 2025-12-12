Apresan a pareja del hombre que agredió brutalmente a seguridad en hospital de La Vega

Fue detenida Marveris Altagracia Batista, la mujer que acompañaba a Juan Carlos Rodríguez Capellán, quien agredió físicamente a un seguridad del Hospital Regional Dr. Luis Morillo King de La Vega.

Rodríguez Capellán se encuentra prófugo de la justicia luego de haber provocado fuertes lesiones a Ángel Julián Castro, quien realizaba sus labores en el área de la emergencia del centro de salud.

El hecho, que quedó captado en cámaras de seguridad, se produjo debido a que a la hoy detenida le fue prohibido en varias ocasiones ingresar comida al área de internamiento, regresando esta con su pareja, quien sin previo aviso, llevó a cabo la agresión.

La víctima presenta varias lesiones debido a los golpes recibidos con una nudillera de acero y deberá ser sometido a varios procedimientos médicos, de acuerdo al departamento de Relaciones Públicas del hospital.

“La directora se encuentra reunida con el consejo de seguridad del Servicio Nacional de Salud en Santo Domingo, para determinar las medidas a seguir respecto a este caso”, añadió.

Asimismo, Haide Murillo Marte, directora del hospital, dará a conocer más informaciones respecto al caso, este próximo lunes.

La agresión

Las cámaras de seguridad revelan que Rodríguez Capellán llega a las 8:05 p. m. a bordo de una pasola conducida por Marveris Batista e inmediatamente se lanza contra el seguridad propinándole 16 golpes en total, varios de estos al rostro.

Civiles que se encontraban en el lugar de los hechos intervinieron para detener la agresión y salvaguardar la integridad física del seguridad.