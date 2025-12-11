Chofer de José Pablo Ortiz “fue a buscar más de quince veces fundas selladas con dinero en efectivo”

Jose Manuel Jose Fermín, chofer de José Pablo Ortiz Giráldez, conocido como “El Gordo”, el amigo de 30 años de Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), fue interrogado el 19 de noviembre de 2025.

Este hombre le testimonió al Ministerio Público que, por órdenes del Ortiz Giráldez, fue a buscar "más de quince veces" fundas selladas con dinero en efectivo en el Grupo Read, propiedad de Eduardo Read Estrella y las mismas le fueron entregadas por Julián Olivero Rosado, tesorero de esa empresa.

Según la acusación, el abogado del Grupo Read, Juan Carlos Miura Victoria, retiraba el dinero del banco y los entregaba en fundas selladas a Olivero Rosado, “con montos que llegaron a RD$43 millones mensuales”.

Además, el chofer le confirmó al Ministerio Público haber visto a Santiago Hazim y a Germán Robles, exconsultor jurídico de Senasa en reuniones con José Pablo Ortiz Giráldez, “estableciendo el vínculo y la coordinación jerárquica de los imputados, entre otras informaciones que son de su conocimiento y de interés para el proceso”.

En relación con esto Ortiz Giráldez, quien también es testigo en este caso, dijo que desde el 2023, cuando se destapó el caso Calamar, donde él figura como investigado por supuestos cobros a bancas de apuestas y casinos, empezó a recibir dinero en efectivo “exclusivamente con el Grupo Read de Eduardo Read Estrella, justificado por Hazim como fondos exclusivos para campaña electoral, y que se prolongó hasta su destitución en 2025”.

Tanto Santiago Hazim como José Pablo Ortiz Giráldez, tenían una palabra clave para que este último supiera que debía cobrar los sobornos, debido a que Senasa había pagado a los suplidores. Esta frase era "había llovido".