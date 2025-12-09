Castro Marte espera una investigación "sin miedo" ante el narcotráfico en sectores de dirigencia partidista

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, Jesús Castro Marte, expresó este martes su preocupación por "señales de infiltración" del narcotráfico en sectores de dirigencia de partidos políticos.

Asimismo, exhortó a que se abra una investigación "sin miedo" para esclarecer cualquier vínculo que pueda comprometer la democracia del sistema democrático.

"La democracia no se defiende con silencio, se defiende actuando con responsabilidad", expresó.

Además dijo que República Dominicana merece una transparencia y pidió que si hay culpables, que enfrenten las consecuencias necesarias y que las instituciones salgan fortalecidas por su claridad y rigor.

No obstante el prelado declaró que las autoridades judiciales ya están trabajando en ello, y que de su parte valora y reconoce la labor que hacen siempre en favor de la defensa y la transparencia que se merece la defensa de la democracia.

"En los regímenes democráticos la voluntad popular se manifiesta por medio del voto. Cuando la misma está contaminado por la corrupción y el narcotráfico se convierte en un cao "moral" y la consecuencia es la destrucción moral y social de los pueblos", relató.