Moradores de La Cuaba temen por su vida ante presencia de vehículos con personas armadas

Moradores del distrito municipal La Cuaba, del municipio Pedro Brand, denuncian temer por su vida ante la presencia de vehículos merodeando la zona con personas armadas durante el lunes y martes de esta semana, ante la oposición de comunitarios a la instalación de un relleno sanitario en la zona del Aguacate.

Según denuncian, esto ocurre tras los enfrentamientos que protagonizaron comunitarios con personas que llegaron desde otras localidades para defender la instalación del relleno sanitario en la zona, el pasado domingo.

Comunitarios, que prefirieron no revelar su identidad por motivos de seguridad, señalan que estos grupos que llegaron hasta el sector del Pedregal en defensa de la instalación del vertedero, simulando ser de la zona, y que fueron coordinados por un exregidor de Pedro Brand.

En este enfrentamiento, que requirió la presencia policial y bombas lacrimógenas, los grupos se enfrentaron con piedras y palos.

Este lunes, la comunidad del Aguacate amaneció completamente paralizada, con comercios y escuelas cerradas, así como temor por su integridad física, ante amenazas.

Residentes del Aguacate paralizarán por dos días consecutivos el tránsito vehicular con de la zona con árboles en la vía, así como la quema de neumáticos.

Adicional a eso, esta comunidad salió a las calles el pasado 23 de noviembre en una protesta pacífica, donde escenificaron una caminata por las calles vestidos de blanco y vociferando consignas alusivas a sus reclamos.

Esta manifestación contó con el respaldo de la iglesia evangélica en la zona, así como del alcalde de La Cuaba, Carlos Montaño, y el diputado de la circunscripción 5 de Santo Domingo, Aldo Adón, quien sometió un proyecto de ley que declara el distrito municipal de La Cuaba como ecoturístico.

La negativa en contra del relleno sanitario se remonta al 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su instalación y tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023. Este año el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción, lo cual preocupa a los comunitarios, que temen por su calidad de vida.