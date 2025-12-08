La Cuaba amanece paralizada en rechazo a instalación de vertedero

Tras el fuerte ambiente de tensión que se registró este domingo en el distrito municipal de La Cuaba, del municipio Pedro Brand, donde se enfrentaron grupos con opiniones encontradas por la instalación de un relleno sanitario, la comunidad amaneció paralizada este lunes.

Comercios y escuelas cerradas, servicios de transporte paralizados y temor generalizado entre residentes del Aguacate, es el ambiente se vive la mañana de este lunes en la comunidad que ha mantenido una férrea oposición en contra de la instalación del relleno sanitario, que temen se convierta en un vertedero y afecte su calidad de vida.

“La situación sigue tensa en el distrito municipal de La Cuaba, los comercios han cerrado sus puertas, el sindicato de choferes de transporte público de La Cuaba no ha estado trabajando hoy, las escuelas están cerradas, la situación es tensa”, explicó el presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, Fabio Correa.

Adicional a esto, dirigentes comunitarios temen por su integridad física, ya que aseguran que tras el altercado registrado en la localidad del Pedregal con personas de otros lugares que llegaron en guaguas para apoyar el relleno sanitario, han recibido amenazas.

Aseguraron que tras el impedimento y rechazo de la comunidad en la protesta de este domingo, “no han cesado las amenazas” por diferentes vías, por lo que tienen temor de lo que les pueda ocurrir.

“Nosotros no tenemos miedo, sabemos que son gente peligrosa, pero no tenemos miedo, porque sabemos que nacimos un día para morirnos otro día”, expresó el dirigente comunitario Pascual Sosa.

Un enfrentamiento con piedras, palos y bombas lacrimógenas se produjo en la comunidad de La Cuaba en medio de protestas contra relleno sanitario, este domingo, luego de que llegaran en guagua personas de otras zonas para una vigilia en favor de la construcción del relleno sanitario, convocada por el Comité para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organización desconocida por dirigentes de La Cuaba.

Este enfrentamiento tuvo lugar luego de que por dos días consecutivos comunitarios del paraje El Aguacate salieran a las calles con quema de neumáticos y paralización de la principal vía de acceso, en rechazo a los intentos del relleno sanitario.

De igual forma, el pasado 23 de noviembre comunitarios salieron a las calles en una protesta pacífica, donde escenificaron una caminata por las calles vestidos de blanco y vociferando consignas alusivas a sus reclamos.