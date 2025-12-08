Organizaciones de Santo Domingo piden a Medio Ambiente detener intentos de vertedero en La Cuaba

Organizaciones barriales del Gran Santo Domingo realizan un llamado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fijar una posición sobre los intentos de instalación de un relleno sanitario en el distrito municipal La Cuaba, del municipio Pedro Brand.

“Tanto el liderazgo de las organizaciones y líderes sociales hacemos un llamado al Ministerio de Medio Ambiente para que asuma de una vez y por todas sus responsabilidades de detener cuánto antes la instalación del vertedero en esa comunidad”, citan en un comunicado alrededor de 20 organizaciones, representadas en la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), que apoyan a los comunitarios de La Cuaba que mantienen su rechazo a la instalación del relleno sanitario.

Piden que Medio Ambiente concilie entre la comunidad y la empresa desarrolladora del proyecto, que busca instalarse en la calle principal del paraje del Aguacate, en un terreno de 1,500 tareas de extensión.

“No de la forma como está actuando el sector empresarial que quiere imponerle no solo al distrito municipal La Cuaba el vertedero, sino a los 4 millones de personas que habitamos en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional”, indicó Alexis Rafael, presidente de Codonbosco.

Asimismo, Codonbosco plantea que se le debe poner fin al conflicto, que ya provocó enfrentamientos entre grupos con piedras, palos, bombas lacrimógenas y presencia policial.

“La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) plantea que se le debe poner fin al conflicto y si se sale de control dicha situación, la responsabilidad caerá al señor ministro de Medio Ambiente, señor Paíno Henríquez y nadie más”, dicen.

De igual forma, las organizaciones rechazan la presencia de supuestos dirigentes que “están organizando jornadas de protestas de manera violenta y amenazantes a los líderes comunitarios, pastores, comerciantes, y chiriperos del Distrito Municipal La Cuaba”.

Este comunicado conjunto agrupa a las juntas de vecinos Los Salesianos, Los Uno, Paz y Desarrollo, Los Restauradores, Paz y Amor, Villa Fontana y los Comités de Desarrollo Comunitario 27 de Febrero, Agua Dulce, Loma del Chivo, El Caliche, Villa María, María Auxiliadora y Mejoramiento Social.

Así como El Club María Auxiliadora, Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), Red de Organizaciones del Barrio 27 de Febrero (ReoCofe), Pastoral Social María Auxiliadora, Mejoramiento Social y La Altagracia.

Paralizada

Este lunes el distrito municipal La Cuaba amaneció paralizada con comercios y escuelas cerradas servicios de transporte paralizados y temor generalizado entre residentes del Aguacate.

“La situación sigue tensa en el distrito municipal de La Cuaba, los comercios han cerrado sus puertas, el sindicato de choferes de transporte público de La Cuaba no ha estado trabajando hoy, las escuelas están cerradas, la situación es tensa”, explicó el presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, Fabio Correa.

Adicional a esto, dirigentes comunitarios temen por su integridad física, ya que aseguran que tras el altercado registrado en la localidad del Pedregal con personas de otros lugares que llegaron en guaguas para apoyar el relleno sanitario, han recibido amenazas.

Aseguraron que tras el impedimento y rechazo de la comunidad en la protesta de este domingo, “no han cesado las amenazas” por diferentes vías, por lo que tienen temor de lo que les pueda ocurrir.

Este enfrentamiento tuvo lugar luego de que por dos días consecutivos comunitarios del paraje El Aguacate salieran a las calles con quema de neumáticos y paralización de la principal vía de acceso, en rechazo a los intentos del relleno sanitario.

De igual forma, el pasado 23 de noviembre comunitarios salieron a las calles en una protesta pacífica, donde escenificaron una caminata por las calles vestidos de blanco y vociferando consignas alusivas a sus reclamos.