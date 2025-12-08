Incidentes violentos se registran en comunidad de La Cuaba por tema del vertedero

Un enfrentamiento con piedras, palos y bombas lacrimógenas se produjo en la comunidad de La Cuaba en medio de protestas contra relleno sanitario

Con piedras y palos en mano comunitarios de La Cuaba, del municipio Pedro Brand, escenificaron ayer un enfrentamiento con personas de otras localidades que llegaron hasta la comunidad con pretensiones de realizar una marcha en apoyo a la instalación de un relleno sanitario, en el paraje del Aguacate.

El enfrentamiento tuvo lugar en el Pedregal, donde conforme a las denuncias llegaron guaguas para la realización de una vigilia convocada por el Comité para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organización desconocida por dirigentes de La Cuaba, que mantienen rechazo a la instalación del relleno que temen se convierta en vertedero y afecte su calidad de vida.

“Llevaron personas de Pedro Brand a decir que ellos estaban de acuerdo en que pusieran la planta de reciclaje, esto provocó un enfrentamiento con los comunitarios de La Cuaba, Pedregal, Los Aguacates y con piedras y palos hicieron retirar a estas personas que vinieron de otras comunidades”, manifestó Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba.

“A fuego y sangre vamos a defender esto”, decían los residentes de La Cuaba, quienes quemaron las banderas que tenía el grupo contrario que apoya la construcción del relleno sanitario. Este conflicto entre ambos grupos terminó con presencia policial, que frenó las pedradas con bombas lacrimógenas.

Comunitarios de La Cuaba dicen sentir temor por su integridad física, tras el altercado de este domingo, ya que presuntamente fueron amenazados por su negativa a la instalación del proyecto.

“A raíz de lo que sucedió hoy en que los comunitarios se envalentonaron e hicieron huir a todas las personas que trajeron de otras comunidades, para decir que querían que instalaran el vertedero en la zona de Los Aguacates, hubo roturas de cristales, piedras a vehículos y todo ese tipo de cosas, donde el mencionado Ney llamó a uno de los comunitarios y le dijo que viene con todos los hierros ahora y que los que se oponen van a ver lo que les va a pasar a partir de este momento, lo que ha creado gran incertidumbre en la comunidad, sobre todo en la comunidad de Los Aguacates, porque piensan que esta persona podría venir con delincuentes a atacarlos a ellos.

Mientras, la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), apoya a los comunitarios de La Cuaba opuestos al relleno sanitario, señalando la importancia acuífera e hidrográfica que representa esta zona para el Gran Santo Domingo y todo el país.

Este enfrentamiento tuvo lugar luego de que por dos días consecutivos comunitarios del paraje El Aguacate salieran a las calles con quema de neumáticos y paralización de la principal vía de acceso, en rechazo a los intentos del relleno sanitario.

De igual forma, el pasado 23 de noviembre comunitarios salieron a las calles en una protesta pacífica, donde escenificaron una caminata por las calles vestidos de blanco y vociferando consignas alusivas a sus reclamos.

Área protegida

Varios arroyos de La Cuaba son atravesados por el Parque Nacional Loma Los Siete Picos, declarado así mediante decreto en 2021 por el presidente Luis Abinader, bajo la categoría II de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Estos arroyos son Matigüelo, cerca de la localidad de Salamanca y Los Jobos, ambas de La Cuaba. El decreto 659-21 señala dentro de los límites del parque este cauce del arroyo.

También limita en los cauces del arroyo Suardí, localizado en El Jobo de la Cuaba y de La Malena, próximo a villa La Cuaba, así como el cauce del arroyo Galán.

Otros afluentes que limitan en algunas coordenadas con el parque nacional, que busca preservar recursos hídricos, y que sus caucen cruzan por el distrito municipal La Cuaba, son los ríos Matúa, Higüero e Isabela, donde desembocan arroyos y cañadas de la localidad.

En la Loma los Siete Picos nacen los principales afluentes que garantizan el agua al 48 % de la población dominicana y tiene un área aproximada de 154.54 kilómetros cuadrados de extensión.

Solicitud de permiso

La negativa en contra del relleno sanitario se remonta al 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente, y tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023.

Este año el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción, lo cual preocupa a los comunitarios, que temen por su calidad de vida.