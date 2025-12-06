Por segundo día: protestan en La Cuaba en rechazo a instalación de vertedero

Por segundo día consecutivo, comunitarios del paraje El Aguacate del distrito municipal La Cuaba, en el municipio de Pedro Brand, salieron a las calles con quema de neumáticos y paralización de la principal vía de acceso en rechazo a los intentos de construcción de un relleno sanitario.

Desde horas de la madrugada de este sábado los residentes salieron en protesta, para expresar su negativa al proyecto, que temen se convierta en un vertedero y afecte su calidad de vida.

“Hemos decidido que aquí no vamos a permitir ningún tipo de vertedero, ni de planta de reciclaje ni de nada. No vertedero”, señalan los manifestantes en un video al que tuvo acceso Listín Diario.

Moradores del Aguacate también escenificaron una protesta ayer viernes, con quema de neumáticos y paralización de la principal vía de acceso, manifestación que se extendió hasta las 10:00 de la mañana.

Esta protesta ocurre en rechazo a las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, quien tras ser entrevistado en un espacio televiso esta semana negó que sea un vertedero lo que se pretende realizar en La Cuaba, así como la existencia de fuentes acuíferas en la zona.

“No es un vertedero. Es una planta de valorización que se va a hacer en la zona”, dijo al hablar en el programa Hoy Mismo.

De igual forma, el ministro negó que sea cierto que en la zona donde se instalará la planta cuente con fuentes acuíferas, y que la misma tenga afectaciones ambientales, ya que se manejará con “estándares internacionales que no va a afectar en lo más mínimo”.

Esta comunidad salió a las calles el pasado 23 de noviembre en una protesta pacífica, donde escenificaron una caminata por las calles, vestidos de blanco y vociferando consignas alusivas a sus reclamos.

Esta manifestación contó con el respaldo de la iglesia evangélica en la zona, así como del alcalde de La Cuaba, Carlos Montaño, y el diputado de la circunscripción 5 de Santo Domingo, Aldo Adón, quien sometió un proyecto de ley que declara el distrito municipal de La Cuaba como ecoturístico.

La negativa en contra del relleno sanitario se remonta al 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su instalación y tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023. Este año el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción, lo cual preocupa a los comunitarios, que temen por su calidad de vida.