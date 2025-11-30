Residentes advierten no pararán de protestar en La Cuaba en contra de relleno sanitario

“Mátennos con bala y no con basura”, es el grito de La Cuaba.

Con rostros de angustia, preocupación y cansancio por las posibilidades de llevar a cabo la instalación de un vertedero que cada vez aumentan, comunitarios y dirigentes de La Cuaba, continúan en protesta oponiéndose al proyecto.

En la mañana del viernes decenas de personas se reunieron una vez más en el lugar donde se propone la instalación de un relleno sanitario, en esta ocasión para recibir una comisión de dirigentes solicitada por el diputado Aldo Adón con el fin de que estos enfrentaran el problema y den apoyo la comunidad.

La comisión nunca llegó, pero el grito de esta comunidad no se calla.

“La lucha que tenemos es la oposición del vertedero. Entonces, como el diputado Aldo tiene un proyecto que había sometido para que el distrito municipal sea declarado ecoturístico, y él tomó un turno en esta semana en el Congreso y solicitó al presidente que sacara una comisión para que enfrentara el problema del vertedero y dé apoyo a la comunidad, porque esta empresa lo está agobiando…”, indicó Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba.

Asimismo aseguró que se convocó a las personas al lugar donde se encuentran los terrenos que se piensan usar con el propósito de que la comisión del Congreso viera el fervor de la gente que sigue luchando en contra de la instalación del vertedero.

Algunos de los protestantes dejaron claro que no están dispuestos a dar su brazo a torcer y que esperan que el ministerio de Medio Ambiente en definitiva dé el visto bueno a su favor, asegurando que permitir a la compañía responsable que continúe con el proyecto sería matar a los que viven en los alrededores.

“Nosotros estamos desde 2021 luchando con esto, no aceptamos el vertedero, queremos que nos busquen una solución, que nos den el visto bueno a nosotros no a la compañía porque eso se llama matar a uno aquí…, es a matarnos que van con esa agua contaminada… Por eso nosotros decimos que nos maten con bala y no con basura, si nos matan a bala ya salen de eso de una vez”, expresó Soto González, residente de La Cuaba.

Hilaria Perdomo, presidenta de la Asociación de la Junta de Vecinos, aseguró que en el año 2023 el Ministerio de Medio Ambiente, negó la propuesta de la instalación del vertedero y que ahora vuelven a la misma situación de incertidumbre, alegando que al tener que repetir este proceso una vez más lo ve como una burla hacia los cuaberos.

Perdomo sostuvo que las personas que van a La Cuaba a descansar y a respirar aire fresco en la actualidad ya no visitarán más debido a que no elegirán un lugar contaminado ni lleno de moscas y basura.

“Estamos actuando pacíficamente, pero cuando ellos insistan en ponerlo se acaba la tranquilidad porque nosotros vamos a morir aquí, pero no nos van a instalar ese vertedero porque no estamos en la era de Trujillo”, agregó.

A pesar de que la llegada de los dirigentes estaba pautada para las 9:30 de la mañana, los comunitarios empezaron a llegar desde las 9:00. Sin embargo, no fue hasta las 12:00 del mediodía que el señor Fabio Correa y el alcalde Carlos Montaño, quienes se encontraban en el lugar se comunicaron con el diputado Aldo, quien le informó que no sería posible la asistencia de la comisión legislativa.

No obstante, las personas que se encontraban en el paraje de El Aguacate, lugar donde se propone instalar el vertedero, aprovecharon para llamar la atención del presidente Luis Abinader al igual que otras autoridades junto a la prensa para que no permitan que el proyecto se lleve a cabo, vociferando a una voz su lema “mátennos con bala y no con basura”.

Lego Vizaino, regidor del municipio, quien también participó en el encuentro, manifestó a reporteros de Listín Diario su preocupación ante la idea del proyecto.

Declaró que en la comunidad hay muchos complejos vacacionales y ríos que suministran agua a Santo Domingo, destacó también que viven muchas personas valiosas que han luchado por tener sus casas y negocios, asegurando que la instalación de relleno obligaría a los comunitarios a abandonar el lugar.

Al mismo tiempo Vizcaino sostuvo: “Yo entiendo que este no es el sitio apropiado para colocar esa planta…, yo le podría decir que lo pueden poner camino a Guerra que hay una planta de eso y es solitario. Nosotros no estamos en contra porque sabemos que el país lo necesita, lo que decimos es que hay que buscar un sitio apropiado. En pedro Brand no hay puerto donde colocar eso”.

Todas las personas reunidas en el paraje dejaron claro su punto de vista y aseguraron que no permitirán la ejecución de una idea “macabra que terminaría con la belleza especial que tiene La Cuaba en Pedro Brand”.

Posición de Medio Ambiente

El viernes el Ministerio de Medio Ambiente dijo que “cada paso realizado se enmarca en la normativa vigente”.

Luego de que Listín Diario durara una semana esperando respuesta, Medio Ambiente indicó en un comunicado que la solicitud vinculada a este proyecto ha sido atendida siguiendo procedimientos “obligatorios, que garanticen una evaluación rigurosa, transparente y ajustada a la normativa vigente”.

“El ministerio realizó todas las etapas técnicas requeridas para garantizar una valoración adecuada, incluyendo la revisión del estudio de impacto ambiental presentado. Asimismo, la parte proponente sometió iniciativas de carácter social orientadas a beneficiar a la comunidad y a incorporar medidas precautorias que procuran la protección integral de los habitantes de la zona”, expresó.