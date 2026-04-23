¿Cuáles son las causas del bajo crecimiento de América Latina y el Caribe? Informalidad entre ellas

Los empleos informales, poca innovación y la falta de integración económica son los principales factores vinculados al bajo nivel de productividad y crecimiento del Caribe y Latinoamérica.

Esto de acuerdo con un reporte elaborado por la gerencia de conocimiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), presentado este miércoles en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

En este informe, el CAF se refirió a la informalidad como un “rasgo estructural y definitorio” de la referida región, la cual implica una ralentización para su crecimiento económico.

Según el CAF, la informalidad afecta el crecimiento y la productividad de un país de diferentes maneras.

En general, afirmó que este fenómeno suprime la inversión a nivel empresarial, asegurando que las empresas informales tienden a mantenerse pequeñas, a fin de evitar ser detectadas.

Indicó, además, que este tipo de empresas tienen un efecto negativo en la asignación de recursos, puesto que permiten a negocios ineficientes sobrevivir evadiendo impuestos y regulaciones, aislándolos de las cadenas de valor globales, mercados de crédito y el apoyo público.

También aseveró que los empleos informales dan pocas oportunidades de aprendizaje en el puesto de trabajo, lo que, como consecuencia, disminuye el incentivo a que los jóvenes inviertan en sus habilidades.

De manera similar, en el reporte “Impulsando el crecimiento en un mundo cambiante: Innovación, integración y formalización para América Latina y el Caribe”, se subrayó que la informalidad aumenta la desigualdad económica en esta región, al referirse a los empleos informales como “de baja calidad”.

¿Por qué son de baja calidad? Según el CAF, es porque los salarios son mucho más bajos en este sector y por el acceso limitado que tienen estos trabajadores a sistemas contributivos de salud y pensiones.

“Reducir la informalidad no es solo una estrategia para fomentar la productividad, sino también una política prioritaria para promover la igualdad y la inclusión”, leía parte del informe.

INFORMALIDAD EN REPÚBLICA DOMINICANA

En el reporte se indicó que la tasa de empleo informal en República Dominicana, correspondiente al periodo 2023-2024, fue de 55 %, lo que representa una reducción en comparación con la registrada entre los años 2006 y 2011, que superaba el 60 %.

Asimismo, el CAF dijo que, en República Dominicana, alrededor del 85 % de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) no están debidamente registradas.

FALTA DE INVERSIÓN EN LA INNOVACIÓN

De acuerdo con el informe, América Latina y el Caribe sufre de un déficit en dos factores claves para la innovación, en comparación con el resto del mundo: financiación y personas especializadas.

Igualmente, esta región cuenta con una cantidad “significativamente” menor de investigadores, y de los que existen, la mayoría se desempeña principalmente en el ámbito académico y no en el empresarial.

BAJA INTEGRACIÓN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

El CAF lamentó que la presencia de Latinoamérica y el Caribe en el comercio mundial ha sido menor de lo esperado, indicando que su participación ha incrementado en un 0.6 % en 44 años.

“Hoy en día, las economías del Caribe y América del Sur continúan teniendo una exposición mucho menor al comercio internacional que las economías de tamaño similar de otras regiones”, sentenció el CAF en su reporte.

Esto se podría deber a que varias subregiones de América Latina y el Caribe están orientadas a comerciar con contrapartes distantes, algo que no es algo necesariamente negativo, pero ejemplos de las regiones con mejor desempeño (Asia Oriental, América del Norte y Europa) sugieren que su éxito está ligado a un mayor intercambio entre países vecinos.

Similarmente el CAF deploró la falta de diversificación del comercio latinoamericano y caribeño.

“La poca integración internacional priva a la región de potentes motores de productividad”, destacó el CAF en su reporte.