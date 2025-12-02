La Cuaba tendrá una planta de valorización, no un vertedero, afirma Medio Ambiente

Armando Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, negó que sea un vertedero el proyecto que pretende realizar esa entidad en el Distrito Municipal de La Cuaba, exactamente en el paraje El Aguacate.

Informó que lo que se construirá será una planta de valorización.

“No es un vertedero. Es una planta de valorización que se va a hacer en la zona”, dijo al hablar en el programa Hoy Mismo.

Sin embargo, el informe presentado por la empresa Oak House a Medio Ambiente y que posee Listín Diario, habla, en varias ocasiones, de que lo que se construirá en la zona es un vertedero.

De igual forma, el ministro negó que sea cierto que en la zona donde se instalará la planta cuente con fuentes acuíferas, y que la misma tenga afectaciones ambientales, ya que se manejará con “estándares internacionales que no va a afectar en lo más mínimo”.

“Todo el mundo quiere la solución de la basura, pero nadie lo quiere en su espacio”, expresó al señalar que el proyecto busca solucionar las más de 6 mil toneladas de residuos sólidos que se genera en el Gran Santo Domingo.

Dijo que otros puntos identificados para la solución de la basura está ubicada cerca de Duquesa y en Haina.

Se recuerda que los moradores de La Cuaba han manifestado su rechazo a la construcción de un vertedero o relleno sanitario en su comunidad, asegurando que continuarán las manifestaciones.

Qué es una planta de valorización

Una planta de valorización es una instalación diseñada para procesar residuos y convertirlos en recursos útiles.

Una de las características fundamentales para el funcionamiento de estas plantas es que los residuos lleguen previamente clasificados por tipo.