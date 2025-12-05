República Dominicana asume la presidencia de la Red Internacional de Gobierno Digital

La República Dominicana fue elegida para integrar el Comité Ejecutivo y asume la Presidencia 2026 de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC).

El anuncio se realizó durante la XIX Reunión Anual de la Red GEALC, celebrada en Guatemala, donde la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) representó al país.

Reyson Lizardo, director de Transformación Digital Gubernamental de la OGTIC, expresó desde Guatemala: “Este logro reafirma el compromiso de la República Dominicana con la innovación, la transparencia y la eficiencia del Estado, y consolida nuestro papel como referente en gobierno digital en América Latina y el Caribe”.

Durante el encuentro se presentaron los avances del Consorcio Ciudadano Digital Regional, iniciativa que busca implementar un bróker de identidad digital para los países de América Latina y el Caribe, un sistema que permitirá servicios digitales transfronterizos y el reconocimiento de firmas digitales, promoviendo una mayor integración tecnológica en la región.

Los temas de la agenda abordaron la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la interoperabilidad de datos y la cooperación en políticas públicas digitales, en línea con los compromisos asumidos durante la IX Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles en 2022, y con los objetivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en materia de desarrollo digital sostenible.

El liderazgo dominicano permitirá articular esfuerzos regionales y generar aportes técnicos sobre transformación digital, inclusión y desarrollo sostenible, que serán discutidos por los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio.

Sobre la Red GEALC

La Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC), creada en 2003, reúne a las máximas autoridades de gobierno digital de los países de América Latina y el Caribe.

Con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), promueve la cooperación técnica, el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de capacidades institucionales en transformación digital.

La Red cuenta también con países observadores como Andorra, España y Portugal, y colabora con organismos internacionales como la CEPAL, la OCDE y las Naciones Unidas.