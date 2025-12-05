Consejo de transición de Haití pide a RD conclusión de investigación sobre muerte de Stephora

A través de un comunicado en la página oficial de la Presidencia, el Consejo Presidencial de Haití, pidió a las autoridades dominicanas a implementar las medidas que sean necesarias para esclarecer la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, fallecida en medio de una excursión del Instituto Leonardo Da Vinci, colegio que estudiaba.

“El Consejo reitera su firme compromiso con los derechos fundamentales, las garantías procesales y el respeto a la dignidad humana. En este sentido, insta a las autoridades competentes de la República Dominicana a implementar, con la debida diligencia y transparencia, las medidas necesarias para el riguroso desarrollo y conclusión de la investigación en curso”, escribieron.

Además, en el comunicado escrito en francés, el Consejo manifiesta su preocupación por los actos de violencia contra los haitianos y declara su disposición de colaborar con República Dominicana en cualquier iniciativa encaminada a establecer la verdad, “garantizar la administración imparcial de justicia y fortalecer la protección equitativa de los derechos fundamentales de todos”.

Manifestaron, además, su pesar por la muerte de la niña de 11 años el pasado 14 de noviembre.

Sobre este caso se han expresado diversas autoridades de República Dominicana, incluyendo la procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, quien instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) reforzar las investigaciones sobre el caso de esta niña de 11 años de edad.

La madre de la menor, sigue clamando a las autoridades explicar cómo murió su hija, al tiempo que habla sobre el trato inhumano recibido por parte del colegio sobre este caso.

Listín Diario tuvo acceso a un vídeo del día de la excursión, en el que se ve a una de las maestras verificando los signos vitales de Stephora, mientras una adolescente graba de cerca con su celular la acción.

En la piscina, otro de los adolescentes dice: “loco, a mí me van a botar del colegio”, mientras ven el cuerpo de la niña.

A continuación declaración del Gobierno Haitiano.

El Consejo Presidencial de Transición (CPT) expresa sus condolencias y solidaridad a la familia de la joven Stephora Anne-Mircie Joseph, quien falleció en Santiago, República Dominicana, el 14 de noviembre de 2025, en circunstancias que hasta el día de hoy permanecen sin explicación.

El Consejo encomia los esfuerzos sostenidos de las misiones diplomáticas y consulares de Haití en la República Dominicana, que se movilizaron rápidamente para garantizar un apoyo constante y apropiado a los padres del fallecido y continúan monitoreando activamente este caso.

El Consejo lamenta profundamente que miles de migrantes haitianos y familias de origen haitiano se hayan visto afectados en los últimos meses por actos de violencia, abusos o tratos que atentan contra la dignidad humana. Estas preocupantes situaciones afectan profundamente a ambos pueblos y requieren respuestas responsables y concertadas, coherentes con los compromisos bilaterales e internacionales, y con pleno respeto a la soberanía de ambos Estados.

El Consejo Presidencial de Transición (CPT) sigue dispuesto a colaborar con las autoridades dominicanas, a través de los mecanismos establecidos, en cualquier iniciativa encaminada a establecer la verdad, garantizar la administración imparcial de justicia y fortalecer la protección equitativa de los derechos fundamentales de todos.