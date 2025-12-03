Vídeo muestra el cuerpo de Stephora Joseph

Diecinueve días después de la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, las respuestas oficiales llegan a cuenta gotas y, hasta el momento, nadie ha explicado en cuáles circunstancias la niña de 11 años se ahogó, cuando estaba en compañía de 86 personas, incluidos 3 maestros.

Listín Diario tuvo acceso a un vídeo del día de la excursión, en el que se ve a una de las maestras verificando los signos vitales de Stephora, mientras una adolescente graba de cerca con su celular la acción.

En la piscina, otro de los adolescentes dice: “loco, a mí me van a botar del colegio”, mientras ven el cuerpo de la niña.

El vídeo fue grabado por uno de los asistentes a la excursión y el cuerpo de la niña era sostenido por una maestra en postura sentada, justo al lado del jacuzzi que conecta con la piscina grande.

colegio sigue operando

A pesar del tiempo transcurrido y de la responsabilidad del colegio en la guarda y la seguridad de los menores, hasta el momento el Ministerio de Educación no ha tomado ninguna sanción con el colegio que continúa operando de forma regular.

A pesar de que la Regional 08 del Ministerio de Educación ha establecido que no contaban con los permisos para realizar dicha excursión, hasta el momento no se ha tomado ningún tipo de sanción ni administrativa, ni disciplinaria contra ellos. Las autoridades de Santiago establecen que es el Ministerio que debe aplicar los correctivos del lugar.

la hacienda continúa cerrada

Periodistas de este diario recorrieron nuevamente a la hacienda Los Caballos, la cual permanece clausurada por violentar la Ley 257 que exige que el lugar tenga visible las medidas de profundidad, las rutas de evacuación, silla de rescate, la trova, los botiquines, los salvavidas certificados y extintores ante cualquier tipo de situación.

dirección de niños, niñas y adolescentes

Hasta el momento, la magistrada de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Olga Diná Llaverías, no se ha comunicado con los familiares para informarles si se están llevando algún tipo de acciones investigativas, o si los menores que participaron en la excursión serán entrevistados bajo la Cámara Gesell.

