Raquel Peña sobre caso Stephora: “Necesitamos saber qué fue lo que sucedió”

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, volvió a referirse al proceso de investigación de la muerte de la niña de 11 años, Stephora Anne-Mircie Joseph, mientras se encontraba en una excusión de su colegio, en una villa privada de Santiago.

A más de 15 días de la muerte de la niña en circunstancias desconocidas, Peña indicó que tanto la madre, sus familiares y la sociedad en general necesita saber qué fue lo que realmente sucedió ese día.

“A la claridad, que fue lo que realmente sucedió, porque sabemos que es un dolor muy profundo, sobre todo para su madre, para sus familiares, pero todo el mundo. Necesitamos saber qué fue lo que sucedió”, aseveró Peña.

De su lado, el Ministerio Público, bajo la Procuraduría General de la República (PGR), ha intensificado las diligencias de investigación para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de la niña de 11 años.

Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, confirmó que en cumplimiento de la disposición de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, se está "revisando lo que se ha hecho hasta ahora y organizando algunas diligencias".

El procurador adjunto Camacho subrayó que el esclarecimiento de lo sucedido en este caso es un "derecho de las familias de la víctima", de los padres y madres del Instituto Leonardo Da Vinci de Santiago de los Caballeros, y de "toda la sociedad".

La intervención de la Procuraduría General se produjo luego de que Yeni Berenice Reynoso sostuviera una reunión con la madre de la niña fallecida, Lovelie Joseph Raphael.

La procuradora Reynoso también comisionó directamente en la investigación a la directora Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), la procuradora de corte Olga Diná Llaverías.

La señora Lovelie Joseph Raphael fue escuchada en la sede del Ministerio Público, donde acudió acompañada de sus abogados Shesnel Calcaño y Miguel Díaz.

La investigación busca establecer la cadena de responsabilidades en la excursión realizada por el centro educativo.

El hecho

El deceso de la menor ocurrió el pasado 14 de noviembre de 2025 durante un pasadía organizado y supervisado por el centro educativo en las instalaciones de la Hacienda Los Caballos, ubicada en Los Chivos Gurabo, Santiago.

La menor había sido reconocida por sus méritos académicos e incluida en el cuadro de honor del colegio Da Vinci, por lo cual la institución organizó la actividad de premiación. El día previo, el centro envió a la madre una comunicación solicitando que llevara temprano a la niña e incluyera un bañador en su mochila.

A las 11:28 a. m. del día del hecho, la madre recibió una llamada de un miembro del personal de apoyo del colegio. Este empleado afirmó que la niña "no se encontraba bien" y "estaba vomitando", ocultando la cruda realidad de que la niña ya había fallecido. Posteriormente, el empleado envió la ubicación del lugar a la angustiada madre.

Al llegar a la hacienda, la señora Joseph se identificó y solicitó ver a su hija, pero le fue impedida la entrada por alrededor de tres horas. El área ya se encontraba acordonada y vigilada por agentes policiales.

Cuando finalmente se le permitió el acceso, un familiar fue informado por personal del 911 que la niña había muerto y que su cuerpo sería levantado por el Inacif. El Certificado Médico Preliminar de Defunción indica como causa de muerte: asfixia mecánica por ahogamiento e insuficiencia respiratoria, supuestamente en una piscina del complejo.