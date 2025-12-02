Caso Stephora: MP dice está "revisando lo que se ha hecho y organizando algunas diligencias"

El Ministerio Público, bajo la dirección de la Procuraduría General de la República (PGR), ha intensificado las diligencias de investigación para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de la niña de 11 años, Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida durante una excursión organizada por su colegio, en Santiago.

Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, confirmó que en cumplimiento de la disposición de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, se está "revisando lo que se ha hecho hasta ahora y organizando algunas diligencias".

El procurador adjunto Camacho subrayó que el esclarecimiento de lo sucedido en este caso es un "derecho de las familias de la víctima", de los padres y madres del Instituto Leonardo Da Vinci de Santiago de los Caballeros, y de "toda la sociedad".

La tragedia ocurrió el pasado viernes 14 de noviembre en la Hacienda Los Caballos, en Gurabo.

La intervención de la Procuraduría General se produjo luego de que Yeni Berenice Reynoso sostuviera una reunión con la madre de la niña fallecida, Lovelie Joseph Raphael.

La procuradora Reynoso también comisionó directamente en la investigación a la directora Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), la procuradora de corte Olga Diná Llaverías.

La señora Lovelie Joseph Raphael fue escuchada en la sede del Ministerio Público, donde acudió acompañada de sus abogados Shesnel Calcaño y Miguel Díaz.

La investigación busca establecer la cadena de responsabilidades en la excursión realizada por el centro educativo.

De acuerdo a la denuncia de la madre de la menor, esta falleció en las instalaciones de la Hacienda Los Caballos, ubicada en Los Chivos, Gurabo, donde el centro educativo organizó un pasadía como parte de la premiación a los estudiantes destacados.

Se quejó de que la actividad, que incluía el uso de piscina para lo cual se le solicitó a la familia llevar un bañador, estaba expresamente prohibida por el Ministerio de Educación (MINERD).

La madre que el día del hecho, recibió una llamada de un miembro del personal del colegio, el señor Aldryn, quien le informó falsamente que la niña “no se encontraba bien” y “estaba vomitando”, ocultando la tragedia ya consumada.

Al llegar a la Hacienda Los Caballos, la madre fue impedida de entrar al recinto por cerca de tres horas, mientras la zona se encontraba acordonada por agentes policiales.