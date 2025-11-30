Histórico edificio del Hotel Mercedes en Santiago ahora es un centro cultural

El Banco de Reservas dejó formalmente aperturado el Centro Cultural que operará en las renovadas instalaciones del antiguo Hotel Mercedes, uno de los inmuebles más emblemáticos del centro de Santiago.

La inauguración estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, quien resaltó la importancia de sumar un nuevo espacio destinado al arte y la difusión cultural en la región Norte.

Durante el acto, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, expresó que la renovación de este hotel en un moderno centro cultural representa la continuidad de una historia que permanece viva en la memoria colectiva.

Inauguracion del Centro Cultural Banreservas ecabezado por el presidente Luis Abinaderfuente externa

Afirma que este centro es una muestra de que las historias no mueren, son “un hilo que nos une, qué nos recuerda quiénes somos y quiénes podemos ser”.

Aguilera destacó que el complejo ofrecerá una variedad de propuestas creativas: exposiciones, talleres, conferencias, actividades artísticas, salas de realidad virtual y otros espacios con el fin de desarrollar el aprendizaje y la innovación.

Agregó que Banreservas destinó una inversión significativa a la remodelación, cifra que queda en segundo plano frente al valor cultural que representa el proyecto.

“Nuestra institución ha dedicado una cuantiosa inversión en esta renovación; una cantidad respetable en términos financieros, pero que palidece frente a la envergadura de esta obra como referente cultural y de proyección inimaginable”, expresó Aguilera.

Centro Cultural Banreservasfuente externa

Aguilera agregó que la recuperación de este espacio busca ofrecer a la población un lugar acogedor e inspirador.

Señaló que cada área del hotel guarda momentos significativos de la vida de la ciudad, como su Roof Garden, desde donde los visitantes disfrutaban una panorámica privilegiada de Santiago.

El historiador Edwing Espinal, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, resaltó que este edificio es un reflejo del pensamiento y espíritu del Cibao.

Historia del edificio

Hotel Mercedesfuente externa

El hotel Mercedes abrió sus puertas el 9 de abril de 1929, levantado en concreto armado, disponía de 44 habitaciones entre el segundo y tercer piso, un comedor en la primera planta y terraza en el cuatro nivel con una vista privilegiada de la ciudad.

A lo largo de su trayectoria, fue escenario de acontecimientos importantes como la celebración de la graduación en Derecho de Joaquín Balaguer en 1929. Además, se celebraron festivales bailables con la orquesta Hollywood en 1961.

El hotel alojó a personalidades, como el geólogo petrolero estadounidense Frederik Gardner Clapp (1935), la soprano afroamericana Lillian Evanti (1939) y la reconocida periodista norteamericana Page Cooper (1946).

Esta remodelación representa una parte fundamental de la vida social y del entretenimiento de Santiago. Sus muros fueron testigos de acontecimientos que marcaron una época y que hoy recobran vida desde una nueva mirada cultural y artística con la apertura del Centro Cultural Banreservas.