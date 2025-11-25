Se entrega hombre buscado por el caso del exregidor de Boca Chica, pero se desvincula

José Francisco Sabino Castillo, alias Sabino, una de las cuatro personas buscadas por las autoridades vinculadas a la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en la “Operación Kraken”, se entregó a las autoridades este lunes.

El hombre, de acuerdo con uno de sus abogados, no tiene vínculos con el exregidor de Boca Chica, Francisco Alberto Paulino Castro, conocido como “Francis” o “El Compadre” también señalado como miembro de esa supuesta estructura criminal.

En un video compartido por Telesistema, medio en que sus abogados lo pusieron a disposición de las autoridades, también se indicó que Sabino Castillo, tenía alrededor de dos años trabajando en el Puerto Multimodal Caucedo.

La solicitud de medida de coerción contra el grupo, contiene que la supuesta estructura está integrada por 19 personas, aunque la medida de solicitud de coerción se hace en contra de 16.

Por este caso permanecen prófugos Gregory Arturo Calzado Paredes, Francisco Colón Natera (a) “Kelito” y Marko Popović, conocido como “El serbio”.

Durante el operativo donde fue desmantelada la red el pasado jueves fueron arrestados José Augusto Rodríguez Sánchez (el Rubio), Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Féliz Cuevas, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o el Compadre), Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana (Berni), Cleudi Zapata, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditren (el Brujo), Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururun), quienes también fueron sometidos a la justicia.

El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este que le imponga 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, y que declare el proceso de tramitación compleja.

Buscan a otras cuatro personas vinculadas a red de Exregidor de Boca Chica Lea también

El pasado viernes la audiencia fue aplazada para el próximo 29 de noviembre ante un pedimento de las defensas de los imputados que pidieron más tiempo para conocer el expediente.

Entre los imputados se encuentran empleados o personal contratado del Puerto Multimodal Caucedo que aprovechaban de sus niveles de acceso a la terminal para el trasiego de sus operaciones ilícitas.

Los operativos son el resultado de varios meses de investigación y seguimiento a esta red de narcotráfico, con la cooperación internacional de la DEA, siglas de la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos.

Las labores permitieron ocupar un alijo de 200 paquetes de cocaína con el apoyo de otras agencias de inteligencia del Estado y la colaboración de la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo el pasado 7 de noviembre.

El grupo fue apresado durante 36 allanamientos realizados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en distintas zonas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís.