Buscan a otras cuatro personas vinculadas a red de Exregidor de Boca Chica

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron una alerta de búsqueda y captura contra cuatro hombres vinculados a una red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada recientemente durante un operativo donde fueron arrestados 16 personas, incluyendo el exregidor de Boca Chica, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o el Compadre).

Los prófugos son Marco Popovic, conocido como “El serbio” y Gregory Arturo Calzado Paredes (Biliguel), José Francisco Sabino Castillo (Sabino) y Francisco Colon Natera (Kelito), dominicanos, quienes están siendo requeridos mediante órdenes judiciales para que respondan las acusaciones que pesan en su contra.

El Ministerio Público y la DNCD solicitaron la colaboración de los ciudadanos que, “siguiendo los protocolos de anonimato y confidencialidad establecidos para estos casos, puedan colaborar con cualquier información que permita localizar a los fugitivos”.

De acuerdo a una nota de prensa, el grupo forma parte de una estructura que, el pasado 7 de noviembre, se le incautó un alijo de 200 paquetes de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo.

En principio, dentro de esta operación fueron detenidas 16 personas, durante 36 allanamientos realizados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en distintas zonas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís.

Además de Francisco Paulino, los demás detenidos fueron identificados como José Augusto Rodríguez Sánchez (el Rubio); Melvin Manuel Fis Taveras; Wilmer Evangelista Rumaldo; Ángel David Féliz Cuevas; Edwin Alberto Mejía Guerrero; Fernando Javier Castro Ramo; Wilson Tomás Altagracia de la Cruz; Leandro Manuel Arias Santana (Berni); Cleudi Zapata; Manuel Almancio Moreno de los Santos; Fernando de Jesús Ventura Segura; Jonathan Ditren (el Brujo); Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururun).

Dentro de estas personas figuran empleados o personal contratado del Puerto Multimodal Caucedo.