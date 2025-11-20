Desmantelan red de narcotráfico y detienen a exregidor de Boca Chica y otras 15 personas

Un amplio operativo conjunto del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) resultó en el arresto de 16 personas vinculadas a una red de narcotráfico y lavado de activos.

La operación, que involucró a más de 350 miembros de ambas instituciones, se llevó a cabo tras varios meses de investigación y seguimiento.

Entre los detenidos figuran empleados o personal contratado del Puerto Multimodal Caucedo, quienes supuestamente aprovechaban su acceso a la terminal para facilitar el trasiego de operaciones ilícitas de la red.

Los arrestados han sido identificados como José Augusto Rodríguez Sánchez (el Rubio), Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Féliz Cuevas, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o el Compadre), Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos.

También Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana (Berni), Cleudi Zapata, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditren (el Brujo), Mauricio Josué Castillo, José Alberto López Alcántara (Bururun).

El exregidor de Boca Chica, Francisco Paulino Castro, se encuentra entre los detenidos, según la información.

Allanamientos y decomiso de drogas

El operativo se ejecutó mediante 36 allanamientos simultáneos, dirigidos por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD. Las intervenciones se realizaron en distintas zonas del Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís.

Estas labores son la culminación de meses de trabajo que ya habían permitido la ocupación de un alijo de 200 paquetes de cocaína el pasado 7 de noviembre. Este decomiso se logró con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y la colaboración de la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo.

Tras el desmantelamiento de la red, las autoridades informaron que ocuparon dinero y vehículos que serán sumados al proceso como evidencia.

Presentación ante los Tribunales

El procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, anunció que los detenidos serán presentados ante los tribunales en las próximas horas. Serán procesados por su vinculación con delitos relacionados al narcotráfico y el lavado de activos.

Camacho reiteró el compromiso de la actual gestión de la Procuraduría General, encabezada por Yeni Berenice Reynoso, en la lucha frontal contra la criminalidad organizada.