Francisco Paulino
Detienen a exregidor de Boca Chica y a otras 14 personas en operativo contra drogas
Francisco Paulino fue regidor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El exregidor de Boca Chica Francisco Paulino fue detenido junto a otras 14 personas, durante un operativo, reveló una fuente a Listín Diario.
La fuente dijo a este medio que el operativo se realizó por un caso de drogas.
Expresó que el exregidor está vinculado a varios cargamentos de droga y hasta el momento no ha sido solicitada en extradición por Estados Unidos.