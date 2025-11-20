Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Detienen a exregidor de Boca Chica y a otras 14 personas en operativo contra drogas

Francisco Paulino fue regidor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Avatar del Ramón Cruz Benzán
Ramón Cruz BenzánSanto Domingo, RD

El exregidor de Boca Chica Francisco Paulino fue detenido junto a otras 14 personas, durante un operativo, reveló una fuente a Listín Diario.

Paulino fue regidor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La fuente dijo a este medio que el operativo se realizó por un caso de drogas.

Expresó que el exregidor está vinculado a varios cargamentos de droga y hasta el momento no ha sido solicitada en extradición por Estados Unidos. 

