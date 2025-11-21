Tres alemanes están heridos de gravedad tras accidente en el Boulevard Turístico del Este

Tres de seis turistas de nacionalidad alemana y que viajaban en un minibús se encuentran en estado delicado, tras accidente ocurrido la noche de este viernes en el Boulevard Turístico del Este.

Los otros tres no resultaron con heridas graves.

De acuerdo al cabo Miguel Sánchez, miembro de los Bomberos de Verón, en Punta Cana, el accidente se produjo, alrededor de las 7:10 de la noche, en la referida vía.

Según informó a Listín Diario, el vehículo habría perdido el control e impactó contra un muro.

Los heridos fueron trasladados por unidades médicas al Hospital IMG en Bávaro, Punta Cana.

Al lugar se presentaron dos unidades médicas y varias unidades del cuerpo de bomberos de la zona.