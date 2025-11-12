Celso Marranzini: Sistema eléctrico se normalizó cerca de las 2:00 de la mañana

Alrededor de las 2:00 de la mañana de este miércoles el sistema eléctrico dominicano se normalizó de acuerdo al presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, tras el apagón general (blackout) que afectó República Dominicana desde pasadas las 12:00 del mediodía del martes.

Al hablar por la vía telefónica en el programa “El Día”, que se transmite por Telesistema, indicó que desconoce las razones reales que motivó la salida de todo el sistema, pero ha escuchado “que hubo un mal manejo en la subestación de San Pedro de Macorís”.

“No hay muchos técnicos para analizar eso, la salida progresiva de las plantas”, indicó al señalar que la situación se va a politizar y hay que buscar técnicos preparados y que no estén vinculados a ningún partido político.

Explicó, que según recuerda, desde el 2000 hasta la fecha en el país han ocurrido 13 apagones generales. Cuatro desde el 2000-2004; cinco del 2004 al 2009; dos del 2009 al 2012 y una desde el 2015 a la fecha.

“El hecho de que no haya habido uno en siete años indica que el sistema se ha robustecido”, aseguró.

Una de las “suposiciones” que maneja Celso Marranzi es que “los sistemas solares influenciaron para la salida de todos los sistemas y que si pasa más allá de las 6:00 de la tarde no ocurre la salida progresiva de las plantas”.

“Hay que hacer un análisis mucho más profundo, y le corresponderá a la empresa de transmisión porque ayer fue un día que hubo mucha inestabilidad por el asunto de las solares, había un 40% de generación solar lo cual es extremadamente alto y eso pudo también, por qué el hecho de que salieran 500 megas no debió haber ocasionado un paro general, pero cuando había 40% de energía solar ahí sí”, dijo al indicar que no existe un buen sistema de baterías.

De acuerdo a la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED) las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya de la misma demarcación originaron un disparo para que distintas plantas de transmisión salieran de servicio y ocasionaran un apagón general, que afectó los servicios y el transporte dominicano.