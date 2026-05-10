Ferreiras ayuda a Gigantes a detener la racha de triple dobles de García

Los Gigantes de San Francisco de Macorís superaron 95-87 a los Marineros de Puerto Plata en un partido que se definió en los últimos segundos del cuarto parcial del encuentro efectuado la tarde de este domingo en el Mario Ortega en la continuación de la Súper Liga LNB en opción a la Copa Banreservas.

Los Gigantes tuvieron que emplearse a fondo en los dos últimos minutos del cuarto periodo, luego de estar al frente por 14, para evitar que los Marineros le arrebataran el triunfo.

Los de Puerto Plata se acercaron por 2, restando 1:40 por jugar, tras un rebote ofensivo y canasto de Andersson García pero Charles Brown Jr. en una escapada distanciaba a los Gigantes por 6, restando 37 segundos, lo cual definía la novena victoria para los de San Francisco de Macorís.

Por los Gigantes (9-2), Luismal Ferreiras registró un doble-doble de 21 puntos y 14 rebotes, escoltado por Francis King Fitzgerald, con 18 tantos y 6 capturas; Jeankarlo Iciano, quien aportó 16 unidades, incluyendo 4 triples en 6 intentos, y Brown Jr., con 13 puntos, 8 rebotes y asistencias.

Por Marineros (4-6), García se quedó a dos asistencias de completar su quinto triple-doble tras registrar 31 puntos, 17 rebotes y 8 repartos. Andrés Fulgencio anotó 17 unidades y Luis Féliz tuvo 15 puntos y 5 tableros.

Los Gigantes se adelantaron por 10 (22-12) en el primer cuarto tras canasta de Brown Jr., restando 3:06, pero dos puntos marcados por Andrés Fulgencio acercó a los Marineros de 6 (22-16), con 2:01 en el reloj, sin embargo un triple de Brown Jr. distanciaba por 9 (25-16) a los francomacorisanos para quedarse con el periodo.

A pesar del imponente juego de García para acercar a Puerto Plata en el segundo parcial, la ofensiva de San Francisco de Macorís no se limitaba y pudieron sacar ventaja de 11 (41-30) con tapeo de Jefrey Abreu, restando 5:50 para el descanso, aunque una canasta de Fulgencio reducía la distancia a 6 (41-35), con 4:38, pero un enceste de Ferreiras tras recibir contacto alejaba a los Gigantes por 12 (51-39), quedando 1:29, ventaja que mantuvieron para dominar la primera mitad.

El máximo anotador para los Gigantes en los primeros minutos de juego lo fue Jeankarlo Iciano, con 11 puntos, que incluyeron tres triples, escoltado por Luismal Ferreiras, con 9 tantos y 6 rebotes; Francis King Fitzgerald registró 9 unidades y 5 capturas, mientras que Charles Brown Jr. acumuló 8 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Por los Marineros, Andersson García registró un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes, Andrés Fulgencio 11 unidades y Luis Féliz, 8.

La defensa de Marineros pudo provocar que la ventaja de Gigantes descendiera a un dígito y se mantuviera así por un largo tramo del tercer cuarto. Dos tiradas libres de García acercaba a Puerto Plata de 7 (67-60), restando 1:20 por jugar, sin embargo, un triple de Iciano regresaba el partido a 10 (72-62) de diferencia, quedando 10 segundos del tercero.

Los Gigantes ampliaron su diferencia a 14 (76-62), tras canasto de Eddy Mercedes, iniciando el cuarto periodo, pero los Marineros apretaron con una corrida 11-3, que puso el partido de 6 (79-73), con canasta de media encestada por Féliz, con 5:49 por jugar, y García tras un rebote ofensivo anotó un exigido canasto para colocar el marcador de 2 (85-83), con 1:40 en el reloj, pero Brown Jr. en una escapada distanciaba a los Gigantes por 6 (89-83).

jornada del martes

Los Leones de Santo Domingo recibirán a los Titanes del Sur en el club San Carlos para medirse a las 8:00 de la noche, mientras que los Reales de La Vega visitarán el polideportivo Fabio Rafael González para enfrentarse a los Marineros de Puerto Plata a las 8:30 p. m.