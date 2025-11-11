Ordenan despliegue de Policía Nacional en medio de apagón nacional

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó este martes que se ordenó despliegue de agentes de la Policía Nacional, a fin de "garantizar la seguridad ciudadana en medio del apagón nacional que afecta el país.

Raful ofreció esta información a través de una publicación en su cuenta de la red social X, en la que también indicó que la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett) dispuso la implementación de un operativo especial para mejorar el tránsito.

Asimismo, la funcionaria indicó que el Gobierno está consciente de que el apagón lleva varias horas, agregando que las autoridades están trabajando para restablecer el servicio.

EL APAGÓN

De acuerdo a la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED), las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya, originaron la situación que afectó a las demás plantas de transmisión y generación de electricidad.

Además, se indicó que el servicio de energía eléctrica registra un “apagón”, pérdida total de electricidad, y se encuentran trabajando en la corrección del incidente para restablecerla en el menor tiempo posible.

AVANCE DE TRABAJOS

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, indicó que a las 7:40 de la noche de este martes se habían integrado 1,082 megavatios de generación en línea, lo que representa aproximadamente un 33% de la demanda real del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).