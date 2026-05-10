¿Cuál es el tratamiento indicado para combatir el norovirus?

Ante el brote del norovirus en un crucero que realizó una parada en territorio dominicano a inicios del fin de semana, surge la curiosidad de la población de saber cómo tratar este virus, en caso de resultar infectados.

Caracterizado por presentar síntomas de vómito y diarrea que pueden conducir a una deshidratación, el tratamiento para este virus también conocido como “gripe estomacal o virus estomacal”, consiste en combatir la sintomatología.

Es decir, no hay un tratamiento concreto para el norovirus, sino para los síntomas que de manera individual presenten los pacientes afectados, según indicaron los gastroenterólogos Abraham Rivera y Mirna Fonfrias, al ser consultados por Listín Diario.

“Lo que se van a atender son los síntomas, vamos a tomar en cuenta que eso dura de uno a tres días, lo correcto es que entre 12 a 48 horas estemos observando al paciente, se van a tratar los síntomas, por ejemplo si tiene deshidratación por la diarrea que puede causarlo, hay que administrarle líquido y los sueros orales”, indicó Rivera.

Tanto Rivas como Fonfrias coinciden en la hidratación como principal tratamiento ante este virus estomacal, que además de vómito y diarrea puede provocar dolor de cabeza, dolores musculares, mareos, somnolencia y fiebre.

“Hay pacientes que solamente le da diarrea, sin vómitos, otros les da diarrea, vómitos y cólicos. Todo depende del paciente, a no todos les da la misma sintomatología, pero lo ideal es uno tratar los síntomas, lo ideal es que el paciente esté hidratado”, reiteró Fonfrias.

Esta hidratación oral es sugerida con agua, principalmente, suero y jugos, pero si el malestar no permite esta hidratación oral, los expertos recomiendan visitar un centro médico para que sea de forma intravenosa.

De igual forma, se recomienda la ingesta de alimentos suaves, que no estén muy condimentados, ni con picantes ni grasas y que estén libres de lácteos como la leche entera, ya que en pacientes que presenten diarrea, esta puede agravar la situación.

Las frutas también son gentiles con el estómago en momentos de infección, especialmente la manzana, uva (si el paciente no tiene problemas renales) y jugos de zanahoria, según expresó la gastroenteróloga, Mirna Fonfrias.

Por el contrario, la doctora recomienda evitar cítricos como el limón en momentos de norovirus u otro virus estomacal, ya que la mucosa intestinal puede estar afectada y esta fruta podría ocasionar una gastritis.

“Muchas personas acuden al jugo de limón y los pacientes que tienen esas náuseas todo eso irrita el estómago, si tú le pones un jugo de limón eso será una gastritis, nosotros no recomendamos eso, porque puede tener la mucosa afectada”, explicó.

Como parte del cuidado se le recomienda al paciente lavarse las manos antes y después de ir al baño, desinfectar los espacios que use, ingerir alimentos bien cocidos y lavar bien las frutas y vegetales.

Los pacientes no deben cocinar alimentos que vayan ingerir otras personas y luego de los tres días estimados que persisten los síntomas de norovirus mantenerse aislados por los menos durante 48 horas para evitar infectar a otras personas.

Se recomienda tener un cuidado especial con niños, personas adultas y con comorbilidad, ya que son considerados de alto riesgo y podrían presentar rápidamente una deshidratación por vómito y diarrea.

Los pacientes afectados por norovirus deben evitar la automedicación, así como los antibióticos, ya que los virus no suelen requerir tratamientos con este tipo de medicamentos y priorizar la hidratación ante todo.

¿Cómo se si tengo norovirus?

Existen pruebas para detectar norovirus, aunque por lo general cuando se requiere este tipo de procedimientos el paciente está ingresado y bajo atención médica constante, ya que sobrepasa la cantidad de días estimados.

“Existen pruebas, por PCR, hay paneles gastrointestinales virales y hay otras pruebas que son mononucleares, pero esas son pruebas que se hacen ya cuando el paciente está ingresado que han pasado cuatro o cinco días y el paciente está deteriorándose”, expresó Fonfrias.