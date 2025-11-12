Autoridades afirman que al menos 25 plantas generadores se han reintegrado al sistema eléctrico nacional

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que, para las 11:30 p. m. del pasado martes, 25 plantas generadoras ya se habían integrado al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Santos compartió esta información a través de un hilo de mensajes colgados en su cuenta de la red social X, donde también afirmó que esto representa la recuperación de 2,000 megavatios, equivalente a un 62 % de la demanda real.

Asimismo, aseguró que en ese momento solo permanecían pendientes de sincronización cinco plantas: Punta Catalina, Los Minas V y VII, y Cespem I y III.

"Cada una se irá incorporando de forma progresiva hasta completar la normalización del servicio eléctrico", afirmó el funcionario en una de sus publicaciones.

De manera similar, indicó que este proceso se realiza "siguiendo todos los protocolos técnicos y de seguridad", con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema y evitando fluctuaciones o sobrecargas.

apagón nacional

De acuerdo a la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED), las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya, ocurridas alrededor del mediodía, originaron la situación que afectó a las demás plantas de transmisión y generación de electricidad, provocando un "blackout".