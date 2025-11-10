Abinader: Nosotros queremos turistas, no queremos delincuentes

El presidente Luis Abinader manifestó que la intención del Gobierno es que el auge del turismo que va a tomar lugar en Pedernales "sea uno sano" y que proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la región.

"Eso es lo conveniente, no solamente desde el punto de vista ético, nosotros queremos turistas, no queremos delincuentes y la inmensa mayoría de las visitas, por decir el 99.9% es un turismo sano, es un turismo de familia pero queremos evitar que es 0.1 llegue al país", manifestó el mandatario durante LA Semanal.

Abinader aplaudió la iniciativa del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), el Fideicomiso Pro-Pedernales y Save the Children Dominicana, quienes la pasada semana lanzaron el proyecto “Protección Integral de la Niñez y Adolescencia frente a la Explotación Sexual Comercial (ESC) como Eje Transversal del Desarrollo Turístico de Pedernales–Cabo Rojo”.

El gobernante señaló que esos esfuerzos no solo se realizarán en Pedernales, si no también en los demás polos turísticos del país, incluyendo en Sosua, Puerto Plata, dónde se ha avanzado "con esa limpieza".