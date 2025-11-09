Una mujer y un adolescente mueren ahogados este domingo en Punta Salinas, Baní

Una mujer y adolescente fallecieron ahogados la tarde de este domingo en la playa Punta Salinas, en Baní, provincia Peravia.

Los cuerpos sin vida de los fallecidos fueron rescatados de las aguas de este balneario, por miembros del Cuerpo de Bomberos de los municipios Baní y Matanzas, según se ha informado.

También se reporta la asistencia de unidades del 9-1-1.

Los cuerpos de estas víctimas aún no han sido identificados, pero se informó que una comisión compuesta por un representante del Ministerio Público, un médico legista y miembros de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional (Dicrim), se dirigen hasta Punta Salinas para el proceso de identificación de los cuerpos y establecer causa de muerte.

Punta Salinas, en Baní, es un balneario donde cada fin de semana decenas de bañistas llegan a desde distintas partes de territorio nacional, pero hay áreas señaladas como de peligro por zonas de complicada profundidad.