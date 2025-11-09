Se incrementarán las lluvias este domingo por efectos de vaguada en gran parte del país

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, por incidencia de una nueva vaguada, las precipitaciones se incrementarán alrededor del mediodía en distintos poblados del país.

La entidad indica que las lluvias se presentarán en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Peravia, Azua, Barahona, San Juan, Elías Piña, entre otras provincias cercanas.

Asimismo, notifica que los aguaceros serán localmente moderados a ocasionalmente fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas precipitaciones también se extenderán en horas de la noche, cuyas lluvias predominarán hacia la costa caribeña.

"Para mañana lunes, feriado por el Día de la Constitución, tendremos lluvias de intensidad variable durante la madrugada con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia la costa caribeña, que continuarán en la mañana, aunque con menor frecuencia e intensidad. En la tarde, estas precipitaciones disminuirán gradualmente conforme la vaguada se aleje de nuestro territorio, sin embargo, algunos chubascos ocurrirán hacia sectores de Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, La Vega, San Juan, Santiago Rodríguez y otras provincias vecinas de la Cordillera Central, el suroeste, noroeste y la zona fronteriza. Posteriormente, el país experimentará un cielo con nubes dispersas a despejado".

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo habrá nubes dispersas; en la tarde, aguaceros dispersos. La temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.