Lluvias de Melissa causan caída de postes del tendido eléctrico y árboles en San José de Ocoa

El Cuerpo de Bomberos en la provincia San José de Ocoa, junto a equipos de la Alcaldía, realizaron labores de limpieza para retirar los escombros ocasionados por el desbordamiento de una cañada en el sector El Cocal del San Antonio.

El hecho, provocado por las fuertes lluvias del fenómeno tropical Melissa, causó que ocho personas fueran evacuadas de la zona, resultando además con la afectación a diversas viviendas.

El personal de los bomberos y ayuntamiento utilizaron una pala mecánica para solucionar esta situación.

Estos además acudieron a la comunidad Rincón del Pino, donde los residentes reportaron la caída de tres postes del tendido eléctrico y a la carretera Padre Billini para despejar esta vía que lleva al Cruce de Ocoa, luego de que se registrara el colapso de un árbol.

Mientras que en en la localidad Las Colinas el servicio de esta institución de atención a emergencias tras ser requeridos por el declive de infraestructura eléctricas en una de las vías, la cual impactó en la vivienda de María Altagracia González Mateo.

Mientras en varios sectores del municipio Sabana Larga el periodista Alinson Joel Sánchez, informó que un fuerte aguacero acompañado de truenos y relámpagos sorprendió anoche a los lugareños, ocasionando que varias viviendas sean afectadas por las inundaciones y el lodo.

Tanto los bomberos como la defensa Civil y la Cruz Roja y otras instituciones han estado trabajando en lugares vulnerables de la provincia.

Huracán MElissa



Aunque durante su paso por República Dominicana se mantuvo en la clasificación de tormenta tropical, Melissa alcanzó la categoría de huracán al comenzar su trayecto hacia Jamaica, donde se reportan la muerte de tres personas.