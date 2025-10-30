Gobierno gestiona asistencia para dominicanos en Jamaica afectados por huracán Melissa

El Gobierno dominicano realiza los aprestos de lugar para llevar asistencia a dominicanos residentes en Montego Bay, Jamaica, afectados por el huracán Melissa.

El comunicado de prensa reseña que el embajador dominicano en Jamaica, Manuel Antonio Durán, constató que hasta el momento no hay reportes de dominicanos heridos ni fallecidos, sin embargo, algunos sufrieron daños en sus casas debido a las lluvias y fuertes vientos, así como la pérdida de ajuares del hogar.

“La institución destacó que en lo adelante, la Embajada dominicana coordinará el traslado de ayuda para estos dominicanos con la asistencia del Ministerio de Defensa de República Dominicana, atendiendo al primer eje de la política exterior del país que establece la protección a los nacionales residentes en el extranjero”, expresa el documento enviado a los medios de comunicación.

La Embajada reiteró su compromiso de mantener comunicación constante con las autoridades locales, los organismos de socorro y la comunidad dominicana en Jamaica, a fin de salvaguardar su integridad y bienestar ante cualquier eventualidad.