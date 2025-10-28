UASD inviste 3,710 nuevos profesionales en su aniversario 487

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró este martes su aniversario 487 con la graduación de 3,710 nuevos profesionales en diversas áreas del conocimiento, en un acto realizado en la Plaza Héroes de Abril en la sede central.

La ceremonia estuvo encabezada por el rector maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, junto a los vicerrectores Rosalía Sosa, de Extensión; Wilson Mejía, Docente; Radhamés Silverio, de Investigación y Postgrado; y Ramón Desangles, Administrativo, además de los decanos de las nueve facultades, miembros del Consejo Universitario y otras autoridades académicas.

Elkys Cruz y Rosy Santana se gradúan en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el 28 de octubre de 2025.RAUL ASENCIO /LD

“Cada aniversario de la universidad más antigua del Nuevo Mundo es una oportunidad de rendir tributo a quienes, con su heroísmo y visión, hicieron posible que seamos dominicanos. ¡Qué viva la UASD! ¡Qué siempre vivan Duarte, Sánchez y Mella!”, expresó el Rector.

Durante la actividad conmemorativa en honor a Tony Barreiro, se rindió tributo a egresados destacados en el ámbito internacional, como el doctor Richard Oliver Bidó Medina, neurocientífico de la Universidad de Harvard.