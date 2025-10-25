Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Melissa se convierte en huracán con amenazas para República Dominicana y otros países

El huracán Melissa amenaza con azotar la parte sur de República Dominicana

Redacción Listín DiarioSANTO DO,MINGO, RD

Melissa se convierte en un huracán y se espera que se intensifique rápidamente este fin de semana, informó esta tarde el Centro Nacional de Huracanes.

“Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y ponen en peligro la vida en partes del sur de la República Dominicana, Haití y Jamaica hasta principios de la próxima semana”.

Melissa se mueve hacia el oeste/noroeste a 2 kilómetros por hora, casi estacionario, con vientos máximos sostenidos 120 kph.

