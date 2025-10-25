Aumentan a 28 las provincias en alerta por el peligro de la tormenta Melissa

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a 28 las provincias en alerta ante las incidencias de la tormenta tropical Melissa.

En ese sentido, se mantienen en alerta roja, Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana y Monte Plata.

En alerta amarilla, el COE mantiene a La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Montecristi, Elías Piña, Independencia y La Altagracia.

En tanto que a la alerta verde se suman Espaillat y Hermanas Mirabal a María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

El COE recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa Caribeña permanecer en puerto, debido a olas anormales, así como fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y visibilidad reducida.

En tanto a operadores de la costa Atlántica se les sugiere navegar con precaución cerca del perímetro costero sin salir mar adentro.

Además, en la costa Atlántica y caribeña, se recomienda a los bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer usos de las playas, ante posibles rompientes y corrientes de resaca.

La tormenta tropical Melissa está a punto de convertirse en huracán, con vientos máximos de 110 kilómetros por hora, según el informe de la 5:00 de la mañana de este sábado, del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y del Instituto Dominicano de Meteorología.