Melissa a punto de convertirse en huracán con vientos de 110 km/h y amenaza catastrófica

A las 5.00 de la mañana se movía a 6 kilómetros por hora y la advertencia es que se produzcan inundaciones repentinas 

Imagen de posible trayectoria de la tormenta Melissa

Redacción Listín DiarioSANTO DOMINGO, RD

La tormenta tropical Melissa está a punto de convertirse en huracán, con vientos máximos de 110 kilómetros por hora, según el informe de la 5:00 de la mañana de este sábado, del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y del Instituto Dominicano de Meteorología.

“Fue localizada aproximadamente a unos 385 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 270 km al sureste de Kingston (Jamaica) moviéndose hacia el noroeste a 6 km/h. Posee vientos máximos sostenidos de unos 110 km/h con ráfagas superiores y se pronostica que se convierta en huracán en las próximas horas”.

En República Dominicana se pronostican fuertes lluvias que producirán inundaciones repentinas potencialmente catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra en las regiones del sur.

Jamaica

El lento movimiento de Melissa traerá un período de varios días de vientos dañinos y fuertes lluvias a partir de esta noche, probablemente causando inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra, según advierte el NHC.

Resalta el riesgo creciente de marejada ciclónica potencialmente mortal a principios de la próxima semana. “Todos los preparativos deben completarse hoy”.

En Haití se producirán inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos de tierra, en el suroeste, hasta principios de la próxima semana, probablemente causando extensos daños a la infraestructura y un aislamiento potencialmente prolongado de las comunidades

“Se insta a que se realicen preparativos inmediatos para proteger la vida y la propiedad. Los fuertes vientos también podrían durar un día o más sobre la península de Tiburón”.

Este de Cuba, Bahamas y las Islas Turcas y Caicos, el NHC llama a vigilar de cerca a Melissa, ya que existe un riesgo creciente de una marejada ciclónica significativa, vientos dañinos y fuertes lluvias para mediados de la próxima semana. En el este de Cuba, el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales está aumentando.

Redacción Listín Diario

