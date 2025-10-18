Luces apagadas por falta de electricidad en Bellas Artes

¿Por qué las luces del Palacio de Bellas Artes permanecen apagadas?, es la pregunta que nace ante el estado que presenta el recinto cultura restando dos días para el inicio del XII Festival Internacional de Teatro República Dominicana 2025 (FITE RD 2025) bajo el lema: “El teatro somos todos”, con España como país invitado y dedicado a Freddy Ginebra, fundador de Casa de Teatro.

El personal de seguridad que se mantiene en las afueras de Bellas Artes no tiene respuesta ante la situación; sin embargo, informó a periodistas de LISTÍN DIARIO que sus compañeros del área administrativa ubicada en el Edificio de la Escuela de Bellas Artes son los encargados de ofrecer declaraciones al respecto.

Uno de los afectados por la falta de electricidad en Bellas Artes es Luis Molina, quien anunció que la proyección de su documental que narra la vida de su padre, “Henry Molina: en la sombra de la democracia”, tuvo que ser movida de locación. El estreno del proyecto audiovisual se realizó en Casa San Pablo el pasado 15 de octubre, un día después de enterarse sobre el problema de energía que enfrenta el teatro.

“Ellos me llamaron de una vez y me explicaron todo, muy responsable esa señora, Marianela Sallent, yo quiero decir que esa es la mejor directora que hay, pero a veces las cosas se le van de las manos a uno”, expresó Molina a este medio.

Contó que contactó a Sallent por solidaridad y “ella me dijo que el ministro de Cultura, el señor Robertico, va alquilar o prestarle una planta, no sé” con exactitud.

Por su lado, el coordinador del XII Festival Internacional de Teatro República Dominicana 2025 (FITE RD 2025), Richardson Díaz, afirmó que el evento se efectuará con normalidad en el Palacio de Bellas Artes con la ayuda de las plantas eléctricas de las que dispone la entidad para situaciones de este tipo.

“El festival se inaugura el domingo allá en Bellas Artes”, indicó Díaz.

“Servicios Generales está trabajando en eso, pero igual todavía cualquier cosa, nosotros de parte del festival tenemos una planta eléctrica para las presentaciones”, añadió.

“Siempre se estipula para los festivales contar con el uso de la planta eléctrica de allá, de Bellas Artes, en caso de que haya cualquier situación con la luz”, explicó.

Díaz dijo a LISTÍN DIARIO que se enteró del “apagón” en Bellas Artes el jueves 17 de octubre, por lo cual no tiene conocimiento desde qué fecha el teatro está a oscuras.

comunicado de bellas artes

La Dirección General de Bellas Artes (DGBA) informa al público que, a pesar de una deficiencia técnica registrada en el sistema eléctrico general de su sede, a causa de un cortocircuito, todas las actividades programadas en el Palacio de Bellas Artes se llevarán a cabo con total normalidad durante este fin de semana.

Gracias a los ajustes y medidas implementadas por el personal técnico de la institución, se ha garantizado la estabilidad y continuidad del servicio eléctrico en las instalaciones.

Los equipos técnicos, en coordinación con las autoridades competentes, mantienen labores continuas para optimizar el sistema y asegurar su funcionamiento pleno en las próximas horas.

La institución reitera su compromiso con la seguridad, la eficiencia operativa y la transparencia en todos sus procesos de gestión.

Asimismo, la DGBA expresó su agradecimiento por la comprensión y el apoyo de los artistas, estudiantes, colaboradores y del público en general que forman parte de la vida cultural del Palacio de Bellas Artes, mientras se ejecutan estas labores de mantenimiento y mejora.

sobre fite

El XII Festival Internacional de Teatro República Dominicana 2025 (FITE RD 2025) se desarrollará del 19 al 30 de octubre bajo el lema “El teatro somos todos”, con España como país invitado y dedicado al gestor cultural Freddy Ginebra, fundador de Casa de Teatro, mientras que la compañía española Teatro Corsario es la invitada de honor.

Además, contará con la participación de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Francia, México, Puerto Rico y el país anfitrión, así como una representación de la diáspora dominicana en Estados Unidos.

Entre las obras que completan la programación figuran “El flautista de Hamelín”, de Teatro Cúcara-Mácara; “El poder y la sangre”, de Teatro Gayumba; “Casa de muñecas”, de Teatro Orquestal Dominicano; “Vitoria”, de Teatro Utopía; “Cita a ciegas”, de Teatro Las Máscaras; “La caída de Monononó”, de Teatro Porpipá; y “Caronte”, de Ariel Feliciano Presenta, entre otras.

En total, el FITE RD 2025 ofrecerá 75 presentaciones teatrales, con 15 compañías internacionales, 17 nacionales, 3 del Estado, y la participación de estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), distribuidas en Santo Domingo (Bellas Artes y Teatro Nacional), Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, Elías Piña y La Romana.

Las boletas están disponibles en la boletería del Teatro Nacional Eduardo Brito a un precio popular de RD$200.