Jhossan Capell acude a fiscalía tras acusación de agredir a padre de víctima del Jet Set

El comunicador Jhossan Capell acudió este miércoles a la Fiscalía del Distrito Nacional a ponerse a "disposición de las autoridades", tras ser denunciado por propinarle una bofetada al señor José Luis Custodio, padre de una de las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set.

Capell, acompañado de su abogado Carlos Escalante, informó que compareció de manera voluntaria ante el despacho de la fiscal titular, Rosalba Ramos, con el fin de facilitar sus datos de contacto y mostrar plena disposición ante cualquier requerimiento legal.

"Somos inmensamente fáciles de buscar porque vivimos puerta con puerta con el admirado vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira", acotó el comunicador.

Explicó que tanto la entrega de sus datos como su comparecencia fueron iniciativas propias y de su defensa.

Asimismo, manifestó que espera la fijación de una fecha para una vista conciliatoria, lo que representaría el primer paso para resolver el incidente.

Además, afirmó haber intentado comunicarse con la contraparte a través de su hijo, Luis Miguel Custodio, aunque sin éxito hasta el momento.

Actualmente, pesa sobre Capell una querella depositada ante el Departamento de Sistema de Atención al Ciudadano, presentada por el abogado Yan Carlos Martínez. En el documento se le acusa de violar el artículo 309 del Código Penal Dominicano, el cual tipifica la agresión física, golpes y heridas.

El altercado ocurrió en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva mientras Capell ofrecía declaraciones a la prensa en defensa de los propietarios de la discoteca, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. El comunicador resaltaba la trayectoria de los empresarios, afirmando que estos "han ayudado a mucha gente".

En ese instante, fue interrumpido por José Luis Custodio, quien, calificó de "asesinos" a los imputados. La reacción de Capell fue inmediata: frente a las cámaras y los presentes, le propinó una bofetada al señor Custodio.

Ante la situación, agentes de Protección Judicial intervinieron para evitar que el conflicto escalara, procediendo a retirar a Capell del recinto por medidas de seguridad.