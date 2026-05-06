Jabriell estrena su nuevo sencillo “Mentirosa”

“Mentirosa” es el nuevo sencillo de Jabriell en colaboración con el rapero Lito Kirino.

La canción, un reggaetón romántico, que pone de manifiesto la negación emocional, el orgullo y la contradicción de una mujer que se niega a volverse a enamorar, aunque ya lo está y el protagonista lo sabe.

El tema musical fue lanzado este 4 de mayo en todas las plataformas digitales junto al videoclip publicado en el canal de YouTube de ambos artistas.

Este reciente lanzamiento fue producido por Zeth Beatz, Claudio Ortiz, Emy Luziano, Gaston, Mr Jham y dirigido por Alex Carrasco.

Además de contar fanaticada en su país natal, Jabriell también lleva de manera simultánea una carrera internacional en Perú.

Jabriell se encuentra preparando su próxima gira de medios a nivel nacional y futuros conciertos en República Dominicana, Estados Unidos, Europa y Perú.