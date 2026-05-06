Autobuses de Conatra aumentan pasajes hacia Santiago y Bonao

Un incremento en las tarifas de transporte interurbano fue aplicado en las rutas hacia Santiago y Bonao en los autobuses de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), que diariamente movilizan a cientos de pasajeros hacia el Cibao.

Este aumento fue de RD$50 a la ruta de Santiago y RD$30 hacia Bonao desde Santo Domingo, según se pudo constatar tras un recorrido realizado por periodistas de este medio en las terminales de transporte.

Con este nuevo aumento, el pasaje hacia Santiago pasó de RD$350 a RD$400, mientras que el de Bonao subió de RD$250 a RD$280 , lo que ha generado preocupación entre los usuarios frecuentes de estas rutas.

Hasta el momento, estas son las únicas rutas que han registrado variaciones en sus tarifas, manteniéndose sin cambios los precios hacia otros destinos del Cibao.

En ese sentido, el pasaje hacia Moca continúa en RD$300, al igual que Salcedo y San Francisco de Macorís, mientras que La Vega se mantiene en RD$250. Asimismo, los costos hacia Cotuí, Pimentel y Castillo permanecen en RD$300 y RD$350 respectivamente, sin presentar incrementos recientes.

De igual forma, rutas como Maimón mantienen un precio de RD$200, mientras que Nagua y su modalidad exprés continúa en RD$400, y Abanico en RD$350.

Hasta el momento las autoridades del transporte no han ofrecido explicaciones oficiales sobre los motivos de los aumentos aplicados en las rutas hacia Santiago y Bonao.

Los usuarios consultados durante el recorrido expresaron su inconformidad con el incremento, señalaron que la situación en vez de mejorar empeora al referirse al nuevo ajuste y manifestaron que esto impactará directamente su economía, especialmente a quienes utilizan estas rutas de manera frecuente por razones laborales o estudio.

Algunos pasajeros indicaron que esperan que los gremios del transporte aclaren las razones del incremento y evalúen posibles medidas para evitar que continúen las alzas en otras rutas del país.