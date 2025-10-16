PRM dice que conductas individuales vinculadas con el narcotráfico no comprometen su prestigio

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) manifestó que ninguna conducta individual de vínculos con el narcotráfico podrá colocarse por encima de la ley, ni comprometer el prestigio de esa organización política.

A través de un comunicado de prensa, el PRM expresó su posición “firme y categórica” frente a manifestaciones vinculadas al narcotráfico u otras actividades ilícitas que atenten contra la ley, el Estado de derecho y los valores democráticos del país.

“El PRM ha sido, es y seguirá siendo implacable en la defensa de la legalidad, la transparencia y la ética pública. Estos principios constituyen el núcleo de nuestra identidad institucional y el compromiso invariable que sostenemos con la nación dominicana”, cita el comunicado.

En ese sentido, manifestaron su respaldo a las acciones del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico “orientada a fortalecer las instituciones, consolidar el imperio de la ley y garantizar que toda persona responda por sus actos ante la justicia, sin excepciones ni privilegios”.

Señalan que desde el oficialismo no tolerarán acciones o comportamientos que vulneren los principios de integridad, justicia y respeto al orden jurídico que los define como organización.

“Nuestro partido no tolera, ni tolerará, bajo ninguna circunstancia, acciones o comportamientos que vulneren los principios de integridad, justicia y respeto al orden jurídico que nos definen como una organización comprometida con la transparencia, la democracia y el bienestar del pueblo dominicano”, dice el citado comunicado.

Caso narcotráfico

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que Fabio Augusto Jorge-Puras, exasesor honorífico para las zonas francas es investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA), con relación a tráfico de sustancias ilícitas y hay una orden de arresto en su contra.

Según dichas investigaciones, las operaciones ilícitas se habrían realizado entre el año 2003 y 2019.

El empresario Jorge-Puras fue desvinculado de su posición mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, luego que las autoridades estadounidenses comunicaron de la investigación a la DNCD, bajo la firme decisión del Gobierno de que hay consecuencias para los que se apartan de los cánones legales.

En el caso también está vinculado Gaspar Antonio Polanco Virella, quien fue director de servicios públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, en gestiones del hoy partido gobernante. También fue parte de la escolta de seguridad del expresidente Hipólito Mejía.

lea el comunicado completo:

"COMUNICADO OFICIAL

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) reafirma su posición firme, categórica e inquebrantable frente a toda manifestación vinculada al narcotráfico y cualquier otra actividad ilícita que atente contra la ley, el Estado de derecho y los valores democráticos de la República Dominicana.

El PRM ha sido, es y seguirá siendo implacable en la defensa de la legalidad, la transparencia y la ética pública. Estos principios constituyen el núcleo de nuestra identidad institucional y el compromiso invariable que sostenemos con la nación dominicana.

Reconocemos y respaldamos la determinación del Gobierno dominicano en la lucha contra el narcotráfico, orientada a fortalecer las instituciones, consolidar el imperio de la ley y garantizar que toda persona responda por sus actos ante la justicia, sin excepciones ni privilegios.

Reafirmamos, con absoluta claridad, que ninguna conducta individual podrá jamás colocarse por encima de la ley ni comprometer el prestigio institucional del PRM.

Nuestro partido no tolera, ni tolerará, bajo ninguna circunstancia, acciones o comportamientos que vulneren los principios de integridad, justicia y respeto al orden jurídico que nos definen como una organización comprometida con la transparencia, la democracia y el bienestar del pueblo dominicano.

Dirección Ejecutiva

16 de octubre 2025".