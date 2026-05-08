Jalen Brunson anota 33 y los Knicks derrotan a Sixers y colocan la serie 3-0

Jalen Brunson anotó 33 puntos y sentenció el partido con canastas decisivas al final, para deleite de los eufóricos aficionados de los Knicks, llevando a Nueva York a una victoria por 109-94 sobre los Philadelphia 76ers el viernes por la noche, para una ventaja de 3-0 en las semifinales de la Conferencia Este.

El cuarto partido se juega el domingo en Filadelfia.

Con las pancartas de los campeonatos nacionales de Villanova de 2016 y 2018 colgando en lo alto del pabellón, los llamados Nova Knicks se turnaron para aniquilar a los Sixers en el último cuarto, convirtiendo una ventaja de cuatro puntos en otra victoria por doble dígito.

Josh Hart anotó 12 puntos y capturó 11 rebotes, y Mikal Bridges añadió 23 puntos, dejando a los Knicks y a su entrenador novato, Mike Brown, a una victoria de su segunda aparición consecutiva en las finales de conferencia.

Los Knicks pueden permitirse el lujo de no apresurar el regreso del alero OG Anunoby, quien promedia 21.4 puntos por partido en los playoffs. Anunoby estuvo ausente por una distensión en el isquiotibial derecho y su estado se evalúa día a día.

Joel Embiid anotó 18 puntos para los Sixers en su regreso tras perderse el segundo partido por un esguince en el tobillo derecho y una molestia en la cadera derecha.

El regreso de Embiid tras una apendicectomía contribuyó a impulsar la remontada de los Sixers, que perdían 3-1 en la primera ronda, para sorprender a los Celtics.

Derrotar a los Knicks cuatro veces seguidas, incluyendo dos veces en Nueva York, parece una tarea mucho más difícil para Embiid, Tyrese Maxey y los Sixers.

Kelly Oubre Jr. anotó 22 puntos y Maxey sumó 17.

Los Sixers intentaron conseguir la victoria frente a los fanáticos más importantes de los Knicks y miles de personas de los cinco distritos de Nueva York y más allá, que sortearon las artimañas de Filadelfia para la compra de entradas y llenaron el estadio con cánticos de "¡Vamos Knicks!" en los últimos momentos.

Los 76ers intentaron valientemente igualar la serie. Quintin Grimes anotó sus dos primeros triples del partido al comienzo del cuarto periodo para reducir la ventaja a 88-84.

Los rostros conocidos en Filadelfia —Brunson, Hart y Bridges jugaron todos para Villanova— tomaron el control del partido.