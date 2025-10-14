La DEA investiga caso del exasesor de zonas francas Fabio Augusto Jorge-Puras por narcotráfico

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este martes que el exasesor honorífico para las zonas francas es investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA), con relación a tráfico de sustancias ilícitas y hay una orden de arresto en su contra.

El titular de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, informó que por instrucciones del presidente Luis Abinader, colabora con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) desde hace varios meses con la investigación en la que se vincula al empresario Fabio Augusto Jorge-Puras.

Según dichas investigaciones, las operaciones ilícitas se habrían realizado entre el año 2003 y 2019.

El empresario Jorge-Puras fue desvinculado de su posición mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, luego que las autoridades estadounidenses comunicaron de la investigación a la DNCD, bajo la firme decisión del Gobierno de que hay consecuencias para los que se apartan de los cánones legales.

Las indagatorias se realizaban de manera confidencial para no entorpecer el proceso de investigación del Distrito Sur de Miami.