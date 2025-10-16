Bienes de Fabio Jorge-Puras y Gaspar Polanco-Virella podrían ser confiscados a favor de EEUU

Todos los bienes que Estados Unidos demuestre que Fabio Augusto Jorge-Puras y Gaspar Antonio Polanco-Virella obtuvieron “directa o indirectamente” por la acusación de tráfico de cocaína serán confiscados a favor de esa nación norteamericana, en caso de que sean condenados.

De igual forma, la acusación establece que los Estados Unidos confiscará cualquier propiedad que se haya utilizado “o pretendido utilizar” para cometer o felicitar la importación de 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, como establece el “Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 853, según lo dispuesto en el Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 970”.

De acuerdo a los expedientes, al que tuvo acceso Listín Diario, el 30 de septiembre de este año, el Fiscal de los Estados Unidos, Jason A. Reding Quinones, presentó moción para que “las órdenes de arresto y cualquier orden resultante” se mantengan “en secreto” hasta el “arresto del primer acusado o hasta nueva orden de este Tribunal”, con excepción de la Fiscalía de los Estados Unidos y cualquier agencia policial pertinente, que puedan obtener copias de la acusación. Esto para evitar que ambos acusados huyan y la integridad de la investigación se viera comprometida.

Luego, el pasado 7 de octubre, el fiscal solicitó al juez “desclasificar la acusación en este asunto” para que la misma sea pública. Hasta el momento las autoridades dominicanas no han informado si uno de los acusados ha sido arrestado por este caso.

De acuerdo a la acusación, el exasesor honorífico para las zonas francas, Fabio Augusto Jorge-Puras y quien fuera director de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, Gaspar Antonio Polanco-Virella, desde el 2019 hasta alrededor de diciembre de 2020, en Colombia, República Dominicana y otros países, se combinaron, conspiraron, se confederaron y acordaron, a sabiendas y deliberadamente, entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas del jurado, para distribuir, cada uno, cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Además, la acusación establece que ambos desde la fecha antes establecida, en el condado de Miami-Dade, Florida, y en otros lugares importaron a Estados Unidos, desde un lugar externo, una sustancia controlada, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 952(a); todo ello en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 963.

Luego de que se conociera la acusación, el gobierno indicó que Jorge-Puras fue desvinculado de su posición mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo.