DGII otorga prórroga de seis meses a contribuyentes para la implementación de factura electrónica

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que ha dispuesto una prórroga administrativa de carácter excepcional y generalizada por un período de seis meses, a partir del 15 de mayo del 2026, para que las micro, pequeñas y medianas empresas y contribuyentes no clasificados completen la implementación de la facturación electrónica.

La institución precisó que esta extensión aplicará automáticamente, sin necesidad de realizar una solicitud.

Cumplimiento y sanciones

La entidad advirtió que, una vez vencido el plazo de la prórroga otorgada, los contribuyentes que no hayan implementado la facturación electrónica incurrirán en infracciones tributarias, sujetas a las sanciones establecidas en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.

Entre las principales ventajas de implementar este sistema, la institución destacó la facilitación del cumplimiento tributario, estandarización de las relaciones entre empresas, redución de los costos asociados a papel, impresión y almacenamiento, fortalecimiento de la validez del crédito fiscal, disminución de la pérdida de documentos y mejora de la eficiencia y automatización de los procesos administrativos.