Factura electrónica
DGII otorga prórroga de seis meses a contribuyentes para la implementación de factura electrónica
La institución precisó que esta extensión aplicará automáticamente, sin necesidad de realizar una solicitud.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que ha dispuesto una prórroga administrativa de carácter excepcional y generalizada por un período de seis meses, a partir del 15 de mayo del 2026, para que las micro, pequeñas y medianas empresas y contribuyentes no clasificados completen la implementación de la facturación electrónica.
La institución precisó que esta extensión aplicará automáticamente, sin necesidad de realizar una solicitud.
Cumplimiento y sanciones
La entidad advirtió que, una vez vencido el plazo de la prórroga otorgada, los contribuyentes que no hayan implementado la facturación electrónica incurrirán en infracciones tributarias, sujetas a las sanciones establecidas en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.
Entre las principales ventajas de implementar este sistema, la institución destacó la facilitación del cumplimiento tributario, estandarización de las relaciones entre empresas, redución de los costos asociados a papel, impresión y almacenamiento, fortalecimiento de la validez del crédito fiscal, disminución de la pérdida de documentos y mejora de la eficiencia y automatización de los procesos administrativos.