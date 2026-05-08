Gasolinas mantendrán sus precios, anuncia Industria y Comercio

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó que para la semana del 9 al 15 de mayo los combustibles mantendrán su precio.

A través de una publicación en redes informó que la gasolina premium se mantiene en RD$ 323.10 por galón y la gasolina regular a RD$ 301.50.

El gasoil óptimo se continuará comercializando a RD$ 275.10, el gasoil regular a RD$ 253.80; mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) mantiene su precio de RD$ 137.20 por galón y gas natural a RD$ 43.97.

El Avtur registra una baja de RD$ 17.42 para comercializarse a RD$ 304.44 y el kerosene una baja de RD$ 19.30, comercializándose a RD$ 344.70.

En cambio, el Fuel Oil registra un aumento de RD$ 7.61, comercializándose a RD$ 206.03, y el Fuel Oil 1% tuvo un aumento de RD$ 6.31, comercializándose a RD$ 232.74.

Con estos precios, el gobierno destinó un subsidio de RD$1,657.0 millones.

“En una semana donde el WTI supera los US$102 y el Brent registra sus precios más altos desde la guerra en Ucrania, impulsados por el conflicto Irán-Ormuz”, precisa el comunicado de Industria y Comercio a través de redes sociales.