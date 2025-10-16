Mantequilla regresa a Sabana Grande de Boyá prometiendo devolver el dinero

Wilkin García Peguero, conocido popularmente como “Mantequilla”, quien fue acusado y condenado por liderar un negocio considerado “fraudulento”, ha regresado a Sabana Grande de Boyá, con la promesa de devolver el dinero de los afectados.

Estas declaraciones quedaron registradas en un video difundido en las redes sociales, donde se observa a García Peguero dentro de un inmueble.

Allí, está rodeado por una multitud de civiles que, tanto por delante como por detrás, lo sujetan e impiden que salga de las instalaciones, mientras las autoridades policiales se mantienen en el lugar controlando el orden.

“Estamos aquí dando la cara como prometimos y le vamos a pagar a todo el mundo, pero en su debido proceso”, manifestó Mantequilla, en tono alterado, mientras que el ruido generado por la multitud dificulta la transmisión del audiovisual.

Esto en respuesta a las personas que lo acusan por no responder a su dinero.

Asimismo, indicó que como representante del municipio de Sabana Grande de Boyá está comprometido a hacer las cosas bien.

“Atención, yo soy de pueblo, nosotros venimos a caerle bien al pueblo, somos del pueblo y estamos cumpliendo tal y como prometidos”, dijo.

Acerca de su condena y la estafa

Se recuerda que en el 2022, Wilkin García, conocido como "Mantequilla", ganó notoriedad en Monte Plata al prometer duplicar o triplicar las inversiones de sus clientes en poco tiempo a través de su empresa 3.14 Inversiones World Wide.

Aunque inicialmente algunos inversores recibieron ganancias, el esquema colapsó, dejando a muchos sin sus ahorros. Fue acusado de estafa y otros crímenes y detenido por las autoridades.

De acuerdo a la acusación, Wilkin García Peguero captó millones de pesos a través de su empresa no regulada.

Además, indica que Mantequilla recibió más de 25 querellas formales presentadas en su contra por estafa, y también más de 10 denuncias interpuestas directamente por ciudadanos.

Pese a esta infracción, fue condenado por abuso de confianza en perjuicio de las personas afectadas.

No obstante, el pasado 15 de enero la Segunda Sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo ratificó la condena de dos años de prisión suspendida dictada en contra de este joven, bajo la condición de disponer de un domicilio fijo, se abstenga de consumir bebidas alcohólicas y el porte de armas de fuego.